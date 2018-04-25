25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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Herkes bunu soruyordu! Sebebi ortaya çıktı...

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Herkes bunu soruyordu! Sebebi ortaya çıktı...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında yaralandıktan sonra Acıbadem Fulya Hastanesi'ne götürülmesi tartışmalara neden olmuştu.
Herkes bunu soruyordu! Sebebi ortaya çıktı... Herkes bunu soruyordu! Sebebi ortaya çıktı... Herkes bunu soruyordu! Sebebi ortaya çıktı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 58. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Şenol Güneş, Fenerbahçe tribünlerinden başına gelen yabancı madde nedeniyle yaralanırken, soyunma odasında başına 5 dikiş atıldı. İlk müdahelenin ardından hastaneye kaldırılan tecrübeli çalıştırıcı, Kadıköy'deki hastaneler yerine Beşiktaş'taki Fulya Acıbadem'e götürüldü.
 
ŞENOL GÜNEŞ DOKTORUNU İSTEDİ
 
Tartışmalara konu olan bu olay günler sonra açıklığa kavuştu. Yaralandıktan sonra Fulya Acıbadem Hastanesi'ne gitmek istediğini söyleyen Şenol Güneş, kendisini oradaki doktorunun tedavi etmesini talep etti. Daha önce benzer bir travma yaşayan Şenol Güneş'in, yine Fulya'daki doktoruna gittiği ve bu nedenle kafasındaki yarayı aynı kişiye emanet etmek istediği ortaya çıktı. 

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