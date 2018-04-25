25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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Fenerbahçe Final Four'u erteledi!

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Fenerbahçe Final Four'u erteledi!
THY Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Baskonia'ya 88-83 mağlup oldu. Seride durum 2-1'e geldi.
Fenerbahçe Final Four'u erteledi! Fenerbahçe Final Four'u erteledi! Fenerbahçe Final Four'u erteledi!

 

26 Nisan'da yine İspanya'da oynanacak maçta Fenerbahçe kazanırsa, Euroleague'de Final Four biletini alacak. Baskonia'nın kazanması halinde 5. maç İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'ya deplasmanda 88-83 yenildi.

Fenerbahçe Doğuş karşısında ilk galibiyetini alan Baskonia, seride durumu 2-1'e getirdi. 

Poirier ve Beaubois'in sayılarına Ali Muhammed'in üç sayılık basketleriyle karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, ilk üç dakikayı 6-5 önde geçti. Sarı-lacivertliler, 18-10 geriye düştükleri periyotta Sloukas, Melli ve Guduric'in basketleriyle 8 sayılık seri bularak eşitliği yakalarken, ilk periyodu da 20-19 önde kapadı. 

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte ev sahibi ekip, 15. dakika içinde farkı 5 sayıya çıkardı: 29-24. Periyodun kalan bölümünde sadece Sloukas, Wanamaker ve Datome'den skor bulan Fenerbahçe Doğuş karşısında Baskonia, yakaladığı 10-0'lık seriyle skoru 47-35'e getirdi. İspanyol temsilcisi, soyunma odasına da 47-38 önde gitti. 

İkinci yarıya Vesely'nin basketleriyle başlayan ve farkı 5 sayıya indiren (47-42) sarı-lacivertli takım, rakibinin serisine engel olamayınca fark, 25. dakika içinde yeniden çift haneli sayılara çıktı: 56-46. Sarı-lacivertli ekip, Guduric ve Vesely'nin sayılarıyla farkı azaltırken, Baskonia final periyoduna 67-66 önde girdi. 

Son çeyreğin ilk beş dakikasında Fenerbahçe Doğuş'a sayı attırmayan ve farkı 16 sayıya çıkaran (82-66) Baskonia, karşılaşmayı 88-83 kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi. 

Serinin dördüncü maçı, Baskonia'nın ev sahipliğinde 26 Nisan Perşembe günü oynanacak. 

Salon: Fernando Buesa Arena

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Sasa Pukl (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya)

Baskonia: Beaubois 21, Shengelia 10, Huertas 11, Timma 8, Poirier 12, Voigtmann 12, Janning 10,  Granger, Vildoza 4, Diop

Fenerbahçe Doğuş: Kalinic 2, Thompson 1, Ali Muhammed 8, Wanamaker 5, Vesely 17, Melli 7, Sloukas 14, Datome 13, Guduric 12, Nunnally 2, Ahmet Düverioğlu 2

1. Periyot: 19-20

Devre: 47-38

3. Periyot: 67-66

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