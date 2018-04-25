25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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Mesut Bakkal'dan hakem tepkisi!

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Mesut Bakkal'dan hakem tepkisi!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, hakem hatalarının kulübü zor durumda bıraktığını söyledi.
Mesut Bakkal'dan hakem tepkisi! Mesut Bakkal'dan hakem tepkisi! Mesut Bakkal'dan hakem tepkisi!

 

Bakkal, kulüp tesislerindeki idman sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son 4 haftasına girilen ligin "cadı kazanı"na dönüştüğünü belirtti.

Alanyaspor'da 23. haftanın ardından göreve başladığında takımın 21 puana sahip olduğunu anımsatan Bakkal, "Gençlerbirliği'nin 4-5 puan gerisindeydik. Akhisar'ın 30 puanı vardı. Şimdi onlar 35 puanda, biz ise 32 puandayız." dedi.

Bakkal, ligin geride kalan 7 haftasında şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla da karşılaştıklarını hatırlatarak, Beşiktaş ve Galatasaray'a yenildiklerini, Medipol Başakşehir'i ise mağlup ettiklerini aktardı.

Kaybettikleri maçlarda nasıl yenildiklerini spor kamuoyunun iyi bildiğini dile getiren Bakkal, şunları kaydetti:

"Yenildiğimizde bile takımın ortaya koyduğu futbol, üretkenlik, maçı isteme ve nerede olduklarını bilip ona göre mücadele etmeleri, benim için çok önemliydi. Son maçta talihsiz bir yenilgi aldık. Geldiğim günden beri teknik direktör olarak hakemlerin arkasına sığınmadım ama eğer bu sene Alanyaspor'un başına kötü bir şey gelirse yüzde yüz hakem hatalarından dolayıdır. Burada suç ne kulübün ne Alanyaspor'un ne de teknik direktöründür. Çünkü çok düzgün işleyen, düzgün yönetilen bir kulübümüz var."

Bakkal, Alanyaspor'un iyi futbol oynadığını kendisinin değil spor kamuoyunun söylediğini ifade ederek, "Galatasaray maçında attığımız 2 gol, kaçırdığımız onca pozisyon, verilmeyen penaltılar... Göztepe maçında kaybedilen 2 puan, arkasından Malatyaspor penaltısı ve yine 2 puan kaybı. Burada da penaltıyı alsak öne geçiyoruz 3-2 ve belki de ligi bitireceğiz. Bunların gözardı edilmemesi gerekiyor. Yedi haftalık periyotta oyuncularıma, taraftarlara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Turuncu-yeşilli takıma geldiğinde ilk söylediği şeyin, "Bize rahat yok" olduğunu anımsatan Bakkal, kaliteli ve iyi oyunculara sahip olduklarını dile getirdi.

Ligde kalan maçlarda futbolculara inancının ve güveninin tam olduğunu vurgulayan Bakkal, "Hiçbir zaman şüphem olmadı. Oynadığımız oyunu destekleyen bir spor kamuoyu var. Final niteliğinde 4 haftaya giriyoruz. Kaybedilmemesi gereken maçlar. Tek isteğim, iyi oynamak ve kazanmak. Cezalı Sackey ve sakatlığı süren Mbilla dışında eksiğimiz yok." ifadelerini kullandı.

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