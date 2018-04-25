Çalımbay, gelecek sezon bordo-mavili takımda olup olmayacağı ve basında adı geçen bazı teknik direktörler konusunda, "Benim mukavelem sezon sonu bitiyor. Benim futbolculuk dönemimden önceki Trabzonspor'a baktığımızda hepsi Trabzonlu arkadaşlarımız, büyüklerimiz, Trabzonlu teknik direktörler vardı. Çok iyi bir uyum yakalanmış, mükemmel bir grafik çiziliyordu. Tekrar herhalde öyle düşünülüyor. Bu gayet normal. Yapılması gereken bir şey. Böyle bir süreci geçmek için bunları ben normal karşılıyorum. Bazı arkadaşlarımızın ismi örneğin Samet ağabeyin, başka arkadaşların ismi çıkıyor bu da gayet normal. Benim sezon sonu mukavelem bitiyor. Benim tek amacım kalan 4 maçı bitirmek, başka bir düşüncem yok. Ondan sonra oturulur konuşulur. Ama benim tek istediğim şey 4 maçta herkesin biraz daha takımla ilgilenmesi ve 4 maçı alnımızın akıyla bitirmemiz. Benim bu konuda net bir şey söylemem mümkün değil. Ben bir açıklama yaptığım zaman ters olur. Antrenörlerle görüşülebilir. Özkan Hoca ile dün konuştuk. Hatta konuşmayı Burak, ben ve Özkan hoca birlikte gerçekleştirdik. Takımı, oyuncuları, her şeyi konuştuk. Ama benimle ilgili ne ben konuşmalarına izin veriyorum, ne onlar konuşuyorlar. Ben bu konuda bir açıklama yapmam. Benim seneye burada mukavelem yok. Ben bu konuda konuşmuyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.
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Çalımbay açıkladı! 'Trabzon'un yeni hocası...'
Çalımbay, gelecek sezon bordo-mavili takımda olup olmayacağı ve basında adı geçen bazı teknik direktörler konusunda, "Benim mukavelem sezon sonu bitiyor. Benim futbolculuk dönemimden önceki Trabzonspor'a baktığımızda hepsi Trabzonlu arkadaşlarımız, büyüklerimiz, Trabzonlu teknik direktörler vardı. Çok iyi bir uyum yakalanmış, mükemmel bir grafik çiziliyordu. Tekrar herhalde öyle düşünülüyor. Bu gayet normal. Yapılması gereken bir şey. Böyle bir süreci geçmek için bunları ben normal karşılıyorum. Bazı arkadaşlarımızın ismi örneğin Samet ağabeyin, başka arkadaşların ismi çıkıyor bu da gayet normal. Benim sezon sonu mukavelem bitiyor. Benim tek amacım kalan 4 maçı bitirmek, başka bir düşüncem yok. Ondan sonra oturulur konuşulur. Ama benim tek istediğim şey 4 maçta herkesin biraz daha takımla ilgilenmesi ve 4 maçı alnımızın akıyla bitirmemiz. Benim bu konuda net bir şey söylemem mümkün değil. Ben bir açıklama yaptığım zaman ters olur. Antrenörlerle görüşülebilir. Özkan Hoca ile dün konuştuk. Hatta konuşmayı Burak, ben ve Özkan hoca birlikte gerçekleştirdik. Takımı, oyuncuları, her şeyi konuştuk. Ama benimle ilgili ne ben konuşmalarına izin veriyorum, ne onlar konuşuyorlar. Ben bu konuda bir açıklama yapmam. Benim seneye burada mukavelem yok. Ben bu konuda konuşmuyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.
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