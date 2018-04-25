25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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Paralı askerlerin Kremlin ilişkisi kanıtlandı!

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Paralı askerlerin Kremlin ilişkisi kanıtlandı!
Kremlin resmi bağ olmadığını söylese de, Suriye’de savaşan paralı askerler, Rus Savunma Bakanlığı’na bağlı bir üste görüntülendi.
Paralı askerlerin Kremlin ilişkisi kanıtlandı! Paralı askerlerin Kremlin ilişkisi kanıtlandı! Paralı askerlerin Kremlin ilişkisi kanıtlandı!

 

Reuters haber ajansı, Suriye’de savaşan paralı askerleri, Rusya’nın Molkino bölgesindeki askeri üste 25 Mart, 6 Nisan ve 17 Nisan’da görüntüledi. Rus paralı askerlerin üç farklı seferde Şam’dan gelir gelmez askeri üsse gitmesi, Kremlin’in "Suriye’de bize bağlı paralı asker yok" iddiasını çürüttü.

Kremlin, Reuters’ın paralı askerler konusundaki sorularını Savunma Bakanlığı’na yöneltti. Bakanlık ise bu konuda henüz yorum yapmadı.

Milliyet'te yer alan habere göre, 10. Özel Kuvvetler Tugayı’ndan bir yetkilinin “Bildiğim kadarıyla kimse içeri girmiyor. Onları gördün, tamam. Ancak her şeye inanmamalısın. Belki inanabilirsin. Ancak diğer kurumların yaptıkları hakkında nasıl yorum yapabiliriz?” dediğini aktardı.

Rusya’nın güneybatısındaki Molkino’da Rusya’nın 10. Özel Kuvvetler Tugayı bulunuyor. Suriye’den gelen paralı askerlerin, üç farklı seferde de tugayın olduğu üsse gitmesi, Kremlin’in Suriye’deki gayrı resmi oyununu ifşa etti.

Rusya, hava saldırılarıyla, yerel güçleri eğitmesiyle ve az sayıda özel kuvvetler askeriyle Esed’e verdiği desteği kabul ediyor. Ancak Rus paralı askerlerle ilişkisi olduğunu ise inkâr ediyor.

2 binden fazla Rus paralı askerin Suriye’de Esed rejiminin yanında savaştığı tahmin ediliyor.

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