Soruşturma kapsamında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile futbolcular Caner Erkin ve Ricardo Quaresma’nın mağdur sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.
Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı olaylara ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Yürütülen soruşturma kapsamında savcı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma’nın mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınması için talimat verdi. Şenol Güneş, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma’nın ifadeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından alınacak.
Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 45’e yükseldi.
25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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Derbi soruşturmasında gözaltı sayısı 45 oldu
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