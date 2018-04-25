Murat Bardakçı Kılıçdaroğlu'na esprili cevap

Kılıçdaroğlu, Mersin'de Gökbelen Yaylası'nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'nda "Bu çadırlar kadim Anadolu kültürünün eserleridir. O nedenle bu çadırlar hepimizin ortak çadırlarıdır. Bu çadırlar aynı zamanda güzel Türkçemizi asırlar boyunca yaşatan çadırlardır. Osmanlı'nın sarayında Farsça, Osmanlıca konuşulurdu ama bu çadırlarda öz be öz Türkçe konuşulurdu. Osmanlının zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi. Dadaloğlu, Köroğlu boşuna mı çıktı? Boşuna mı söylediler, padişahın fermanını ama dağların da bize ait olduğunu. Elbetteki bu çadırları, kültürü, geçmişimizi de bileceğiz. Geçmişten ders alacağız, daha güzel bir geleceği hep beraber inşa etmek için. Bunun mücadelesini vereceğiz."
Bugünkü köşesinde CHP liderinin sözlerini fena hale tiye alan Bardakçı şunları yazdı: 'Osmanlı sarayında Farsça değil, Japonca konuşulurdu!' başlıklı bir köşe yazısı kaleme alan Bardakçı, 'Sarayın dili Kemal Bey'in dediği gibi "Farsça" değil, "Japonca" idi! Başta padişahlar olmak üzere saray ve harem halkının tamamı Japonca'yı mükemmelen bilirler, birbirlerine "Allahaısmarladık" değil "sayonara", "merhaba" yerine "moşimoşi", "günaydın" niyetine "ohayogozaimasu" derler, akşamları da "iyi geceler" temennisi için uzun bir "oyasuminasaiiiiiii!" çekerlerdi.' ifadesini kullandı.
Bardakçı şöyle yazdı: İşin şaka tarafı bir yana, Türkiye'nin anamuhalefet liderinin hem anadili, hem de askerî lisanı Türkçe olan Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsederken "Sarayda Farsça konuşulurdu" demesi, Osmanlı Devleti'ni kuran Kayı boyunun da bir Türkmen aşireti olduğunu gözardı ederek İstanbul'un Türk'ü ile Anadolu'nun Türk'ünü farklı ve birbirine düşman ayrı milletler gibi göstermesi, Yörükler ve Türkmenler ile devlet arasında geçmişte vergi tahsili gibi meselelerden kaynaklanan gerginlikleri "zulüm" diye nitelemesi tuhaf, hattâ ayıp iddialardır ve bu iddiaların ortaya atılmasının ardında şayet derin bir cehalet değil de bir kasıt mevcut ise, vaziyet daha da vahim demektir!
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Murat Bardakçı Kılıçdaroğlu'na esprili cevap
Kılıçdaroğlu, Mersin'de Gökbelen Yaylası'nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'nda "Bu çadırlar kadim Anadolu kültürünün eserleridir. O nedenle bu çadırlar hepimizin ortak çadırlarıdır. Bu çadırlar aynı zamanda güzel Türkçemizi asırlar boyunca yaşatan çadırlardır. Osmanlı'nın sarayında Farsça, Osmanlıca konuşulurdu ama bu çadırlarda öz be öz Türkçe konuşulurdu. Osmanlının zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi. Dadaloğlu, Köroğlu boşuna mı çıktı? Boşuna mı söylediler, padişahın fermanını ama dağların da bize ait olduğunu. Elbetteki bu çadırları, kültürü, geçmişimizi de bileceğiz. Geçmişten ders alacağız, daha güzel bir geleceği hep beraber inşa etmek için. Bunun mücadelesini vereceğiz."
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