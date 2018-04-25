Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmek üzere Ayazağa Kasrı'na geldi. Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağının bu görüşmenin ardından netleşmesi bekleniyor.
25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
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Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün ofisinde…
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