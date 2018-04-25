25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün ofisinde…

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Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün ofisinde…
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çalışma ofisine geldi.
Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün ofisinde… Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün ofisinde… Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün ofisinde…


Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmek üzere Ayazağa Kasrı'na geldi. Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağının bu görüşmenin ardından netleşmesi bekleniyor.
 

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