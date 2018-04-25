25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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Erdoğan müjdeyi verdi

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Erdoğan müjdeyi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le düzenlediği ortak basın toplantısında müjdeyi verdi ve "TANAP'ın yakın zamanda açılışını yapacağız. İnşallah haziran ayının başlarında gerçekleşecek" dedi.
Erdoğan müjdeyi verdi Erdoğan müjdeyi verdi Erdoğan müjdeyi verdi

 

Konuşmadan satır başları şöyle;

Can Azerycan inşallah bölgesinin istikrar abidesi olarak parlamaya devam edecektir. Azeybaycan'la müşterek çalışmaya devam edeceğiz ve bu konuda kararlılığımız tamdır.  Sayın Aliyev seçim sonrası ilk ziyaretini ülkemize yaptı ben de inşallah24 Haziran'dan sonra ilk ziyaretimi Azerbaycan'a yapacağım

HAZİRAN'DA TANAP'IN AÇILIŞINI YAPACAĞIZ

Seçim öncesinde milletimiz ve dünyaya bir müjdemiz olacak. Önümüzdeki en büyük proje TANAP'ın yakın zamanda açılışını yapacağız. İnşallah haziran ayının başlarında gerçekleşecek. Güney gaz koridorunun önemli bir parçası olan TANAP, bütün Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. Azerbaycan Türkiye'de en büyük yatırımcı haline geliyor. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin ileriye taşınması önceliktir. Bugün önemli bir adım attık. 

ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A DAVET

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk ziyareti için Azerbaycan'a davet eden Aliyev'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Seçimlerden sonr abenim ilk ziyaretim kardeş ülkeye yaptığım ziyaret oldu.

"Türkiye ve Azerbaycan birliği sağlamdır ve büyük geleceği vardır. Aziz kardeşimi ve Türk mileltini tebrik ediyorum. Aziz kardeşimin liderliği sayesinde Türkiye büyük yollar kat etmiştir. Türkiye bugün dünya çapında bir güçtür. Dostlar sevinir istemeyenlerin morali bozulur."

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