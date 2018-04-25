25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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2 milyon kişiye 3 gün için 306 TL verilecek

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24 Haziran’da gerçekleştirilecek erken seçimde görev alacak yaklaşık 2 milyon kişi için yapılacak ödemeler belirlendi.
2 milyon kişiye 3 gün için 306 TL verilecek
2 milyon kişiye 3 gün için 306 TL verilecek 2 milyon kişiye 3 gün için 306 TL verilecek 2 milyon kişiye 3 gün için 306 TL verilecek

 

4 Haziran’da erken seçim yapılmasına karar verilmişti. Seçimde yaklaşık 2 milyon kişi görev yapacak.
 
Bunlar arasında sandık kurulu başkanları ve seçim sandık kurulu üyeleri ile bina sorumlusu, memur, hizmetli ve soförler yer alıyor. Bu kişilere görev aldıkları gün üzerinden ödeme yapılacak. En düşük ödeme 1 günlük 88 lira, en yüksek ödeme 3 günlük 306 lira.

ÜÇ GÜNE KADAR

Kurs verilen sandık kurulu başkanına 3, memura 2, siyasi parti üyelerine 1 adet gündelik ödenecek. Buna göre; erken seçimde görev alacak sandık kurulu başkanı eğitim alırsa 306 lira (3 günlük), sandık görevlileri eğitim alırsa 186 lira (2 günlük) ücret ve bina sorumluları eğitim alırsa 306 lira (3 günlük) alacak.

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