TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere operasyon düzenledi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 25 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde; teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 10 hedef imha edilmiştir" denildi.
25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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TSK'dan son dakika açıklaması! Hepsi imha edildi
TSK, Irak kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 10 hedefin imha edildiğini bildirdi.
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