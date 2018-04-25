25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:28Güneş 06:04Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:01Yatsı 21:30
    • 26°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 107.401 -2.42
  • Altın: 174,218 -0.34
  • Dolar: 4,0989 0.30
  • Euro: 4,9911 -0.23

Mohamed Salah'a Mekke'den arsa!

»
Mohamed Salah'a Mekke'den arsa!
Suudi Arabistan'ın, Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'a Mekke'de arsa hediye etmeye karar verdiği bildirildi.
Mohamed Salah'a Mekke'den arsa! Mohamed Salah'a Mekke'den arsa! Mohamed Salah'a Mekke'den arsa!

 

Kutsal Başkent Belediye Meclis Başkan Yardımcısı Fehd Ruki, Suudi Arabistan'ın yerel gazetesi Sabak'ta yer alan açıklamasında, Suudi Arabistan makamları, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kazanan Mısırlı yıldız Muhammed Salah'a Mekke'de arsa hediye edilmesi kararı alındığını belirtti.

Arsa için Salah'ın taleplerine ve yasalara uygun olarak bazı seçeneklerin masada olduğunu ifade eden Ruki, "Salah'a Mekke'de harem bölgesi dışında bir arsa verilebilir. Ya da bu arsa onun adına vakfedilerek, buraya cami yapılması gibi buna benzer vakıf işleri için bağışlanabilir. Ya da Salah, bu arsanın mali değerinden istifade etmek isterse satılıp kendisine bedeli teslim edilebilir." dedi.

Hediyenin Muhammed Salah gibi öncü gençlere destek amacı taşıdığını kaydeden Ruki, "Hediye, İngiltere'de İslam'ın hoşgörü mesajını yayan iyi örneklerden biri olan Mısırlı yıldızın güzel ahlakını ve yüce değerlerini onurlandırmak adına verildi." ifadelerini kullandı.

PFA tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kazanan Salah, bu ödülü alan ilk Mısırlı, 2015-2016 yılı ödülünü kazanan Cezayirli yıldız Riyad Mahrez'den sonra ise ikinci Arap ve Afrikalı oyuncu oldu.

Dün oynanan ve Liverpool'un Roma'yı 5-2 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçındaki üstün performansıyla Salah, dünya basınında gündeme oturdu.

Liverpool'un sezon öncesinde Roma'dan renklerine bağladığı 25 yaşındaki Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan itibaren attığı 10 golle takımının başarısına büyük katkıda bulunurken, İngiliz ekibinde tek sezonda Avrupa kulvarında 10 gole ulaşan ilk futbolcu olduğu kaydedildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Beşiktaş cephesinden karara ilk tepki!Beşiktaş cephesinden karara ilk tepki!TFF, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 57. dakikadan itibaren seyircisiz olarak devam edeceğini açıklarken Erdal Torunoğulları'nın paylaşımı dikkat çekti.
Mohamed Salah'a Mekke'den arsa!Mohamed Salah'a Mekke'den arsa!Suudi Arabistan'ın, Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'a Mekke'de arsa hediye etmeye karar verdiği bildirildi.
İşte TFF'nin derbi kararıİşte TFF'nin derbi kararıTürkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili cezaları açıkladı.
Ali Dürüst kararını verdi! Aday olacak mı?Ali Dürüst kararını verdi! Aday olacak mı?Galatasaray'ın başkanlık koltuğu için gündeme gelen Ali Dürüst kararını verdi.
Van Persie'ye tepki! 'Bize ihanet ediyorsun'Van Persie'ye tepki! 'Bize ihanet ediyorsun'Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, dün Liverpool-Roma Şampiyonlar Ligi yarı finali sırasında attığı tweet ile Manchester United taraftarlarının tepkisini çekti.
Derbi soruşturmasında gözaltı sayısı 45 olduDerbi soruşturmasında gözaltı sayısı 45 olduFenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 45’e yükseldi.
  • Dünya Muhammed Salah'ı konuşuyor!25 Nisan 2018 Çarşamba 13:51
  • Çalımbay açıkladı! 'Trabzon'un yeni hocası...'25 Nisan 2018 Çarşamba 13:30
  • Herkes bu kararı bekliyor! Kritik toplantı başladı25 Nisan 2018 Çarşamba 13:28
  • Beşiktaş'ın acı günü25 Nisan 2018 Çarşamba 13:27
  • Çalımbay açıkladı! 'Trabzon'un yeni hocası...'25 Nisan 2018 Çarşamba 12:44
  • Trabzon'dan açıklama: Çalınan şampiyonluğumuzu...25 Nisan 2018 Çarşamba 11:55
  • Mesut Bakkal'dan hakem tepkisi!25 Nisan 2018 Çarşamba 11:53
  • Bahçeli'den TFF'ye F.Bahçe - Beşiktaş çağrısı!25 Nisan 2018 Çarşamba 11:53
  • Fenerbahçe Final Four'u erteledi!25 Nisan 2018 Çarşamba 11:52
  • F.Bahçe ve Beşiktaş Ndiaye'nin peşinde!25 Nisan 2018 Çarşamba 11:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri