25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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Erbakan Vakfı'ndan SP'ye sert tepki!

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Erbakan Vakfı'ndan SP'ye sert tepki!
Dün gece 'Erbakan Ödülleri' adı altında bir tören düzenleyen Saadet Partisi, törene Uğur Dündar ve Ruşen Çakır gibi isimleri de davet edip ödüllendirmişti. Salondan görüntülerin gelmesiyle birlikte sosyal medyadan tepki yağmıştı.
Erbakan Vakfı'ndan SP'ye sert tepki! Erbakan Vakfı'ndan SP'ye sert tepki! Erbakan Vakfı'ndan SP'ye sert tepki!

 

Saadet Partisi'nin "Erbakan Ödülleri" adı altında düzenlediği törene, bir dönem namaz kılan öğrencileri gerilim müziği eşliğinde terörist gibi ana haber bültenine taşıyan Uğur Dündar ve Ruşen Çakır gibi isimlerin katılması ve burada ödüllendirilmeleri dün gecenin en çok konularından biri olmuştu.

Törende ayrıca Temel Karamollaoğlu ile Abdullah Gül salona birlikte girmiş, verilen poz, "siyasi mesaj" tartışmalarına yol açmıştı.

ERBAKAN VAKFI'NDAN ÇOK SERT AÇIKLAMA!

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın başkanlığını yaptığı Erbakan Vakfı da konuyla ilgili, içinde çok sert ifadelerin yer aldığı bir açıklama yayımladı.

İşte Erbakan Vakfı'ndan yapılan açıklama:

"ERBAKAN İSMİNE YAKIN DURUŞ SERGİLEYEN BİNLERCE PARTİ MENSUBUNU PARTİDEN UZAKLAŞTIRDILAR"

Saadet Partisi yönetim kademesi, Türkiye ve  İslam Dünyası’nda yaşanan sorunlara odaklanmak, akılcı ve Milli Görüş çizgisine dayalı çözümler ortaya koymak yerine,   Erbakan ailesi başta olmak üzere, Erbakan Vakfı’nda görev alan, Erbakan ailesine ve Erbakan ismine yakın duruş sergileyen binlerce parti mensubunu geçtiğimiz yıllar boyunca partiden uzaklaştırarak, kendi camiasını dışlayarak,  haksız ve kuvvete dayalı uygulamalarla Milli Görüş fikriyatına taban tabana zıt olan yeni bir anlayışı  siyasi rotalarına hakim kılmışlardır.

"ALELACELE, İLGİ ÇEKMEK İÇİN 'ERBAKAN ÖDÜLLERİ' DÜZENLEDİLER"

Bu noktada erken seçim kararı üzerine, alelacele ve siyasi düzlemde ilgi çekmeye yönelik olarak düzenlenen  “Erbakan Ödülleri”  adlı program üzerinden güç devşirme ve gündeme gelme yoluna gidilmesi samimiyetten uzak bir politikanın açık bir tezahürüdür.

"SAADET PARTİSİ YÖNETİMİNİN ERBAKAN ÇİZGİSİNDEN UZAKLAŞTIĞI GERÇEĞİ..."

Özellikle Türkiye’de  seçim  sath-ı mahaline girildiği bir dönemde "Erbakan Ödülleri" ile Erbakanca duruş görüntüsü sergilenmeye çalışılması büyük ölçüde Saadet Partisi Yönetiminin Erbakan çizgisinden uzaklaştığı gerçeğinin üzerini örtmeye yönelik bir adımdan ibarettir.

"ERBAKAN İSMİ ÜZERİNDEN DİĞER PARTİLER NEZDİNDE KUVVET ELDE ETME ÇALIŞMASI"

Parti içi birliği ve kardeşliği koruyamayan ve bu konuda büyük bir erozyona sebep olan Saadet Partisi yöneticilerinin, Erbakan ismi üzerinden  diğer partiler nezdinde kuvvet elde etmeye çalışması  içinde bulundukları çelişkiler zincirine yeni bir halka eklemekten öteye gidememektedir.

"SAMİMİYETTEN SON DERECE UZAK BİR YAKLAŞIM"

Saadet Partisi yöneticilerinin, Erbakan ailesi ve ismi konusunda izlemekte olduğu   dışlayıcı politikalar açıkça ortada iken, “Erbakan Ödülleri” üzerinden  Erbakan isminin arkasına saklanarak görüntü vermeye çalışmaları  bulundukları asıl çizgiyle örtüşmemektedir ve samimiyetten son derece uzak bir yaklaşımdır.

"ERBAKAN ÖDÜLLERİ" ADI ALTINDA ŞOV YAPMAYA TEVESSÜL ETTİLER"

Saadet Partisi Yönetimi, son yıllarda ortaya koyduğu Erbakan fikriyatından uzak bir çizgide, parti yönetiminden birkaç kişinin milletvekili yapılması amacıyla stratejik hamleler yapmaya çalışırken, bu samimiyetsiz ve değişken politikalarının üzerinin örtülmesi adına, Erbakan Hocamızı ve zihniyetini özümsemiş parti tabanını muhafaza altında tutabilmek için bir araç olarak  “Erbakan Ödülleri”  adı altında asıl olarak siyasi maksatlı şovlar yapmaya tevessül etmektedirler.

"MİLLİ GÖRÜŞ PRENSİPLERİ AÇISINDAN YAKIŞIKSIZ BİR DURUM"

Bu adımlarındaki asıl amaç;  parti yönetimi olarak  Milli Görüş'ün odak noktalarından uzaklaşmalarını  maskeleyebilmektir.  Tam da seçim arefesinde  pragmatik ve samimiyetsiz bir yaklaşımla  bu hamleyi yapmaları siyasi etik  ve Milli Görüş prensipleri açısından yakışıksız bir durumdur.

"MİLLİ GÖRÜŞ ÇİZGİSİYLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ OLMAYAN SİYASİ AKTÖRLERLE UYUM ÇABASINDALAR"

Görünen o ki, Erbakan ailesini ve Erbakan Hocamızı seven samimi Milli Görüşçüleri Saadet Partisi teşkilatlarından uzaklaştıran, parti üyeliklerini silen, buna karşılık, çıkar birlikteliği ile, bir şekilde milletvekili olabilme arzusu ile, Milli Görüş çizgisine uymayan her türlü ittifak arayışı ile her yolu mübah gören, Erbakan adını  kişisel siyasi beklenti ve ikballerine alet yapmaya çalışan, içsel bazda Erbakan düşmanlığını ana eksen haline getiren, Milli Görüş'ün temel hedef ve amaçlarıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan dışsal siyasi aktörlerle ise  büyük bir uyum ortaya koymaya çalışan anlayışın Milli Görüş camiası nezdinde kabul görmesi asla mümkün değildir.

"ERBAKANCA BİR DURUŞ SERGİLEMEYE ÇALIŞMALARI HİÇBİR SURETLE GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Tam bu noktada, dışsal siyasi  aktörlerle kendi ikballeri için Erbakan kimliği  üzerinden  kendilerini kabul ettirme ihtiyacı içinde olan ve Erbakan’ın Milli Görüş çizgisini hiçbir şekilde temsil etmeyen bu anlayışın samimiyetsiz politikalar ile sözde Erbakanca bir duruş sergilemeye çalışmaları  hiçbir suretle  gerçeği yansıtmamaktadır.

"HER SİYASİ GÖRÜŞTEN İNSANLARI VE SİYASİ AKTÖRLERİ BİR ARAYA TOPLUYORMUŞ GÖRÜNTÜSÜ VERME GAYRETİ"

Kendi kişisel çıkar politikalarını Erbakan adı üzerinden formüle etmeye çalışan, binlerce Erbakan destekçisini Saadet Partisi’nden  uzaklaştırarak, vefatının hemen ardından Milli Görüş Lideri Erbakan Hocamız'ın manevi şahsiyetine sadakatsizilik göstererek  Milli Görüş çizgisinden uzaklaşan, parti içi barışı ve kardeşliği sağlayacak bir strateji  oluşturamayan bu yapının ülkemizin birlik ve beraberliğini sağlayacak politikalar üretmeye kalkması, her siyasi görüşten insanları ve siyasi aktörleri bir araya topluyormuş görüntüsü vermesi inandırıcılıktan ve ciddiyetten uzaktır.

"TRAJİKOMİK BİR DURUM"

Erbakan Hocamız'ın ailesini, en yakınlarını, Erbakan Hocamız'a sadık, samimi Milli Görüşçüleri kucaklamaktan uzak, dışlayıcı ve ötekileştirici bir yapının, tüm milletimizi ve her siyasi görüşten insanı kucaklayacağını iddia etmesi traji komik bir durumdur.

Kurulduğu günden bugüne kadar Milli Görüş çizgisinden ve Erbakan Hocamızın istikametinden  hiçbir sapma göstermeyen Erbakan Vakfı olarak, ülkemizin ve milletimizin yaşamakta olduğu bu kritik günlerde son derece önemli bu bilgilendirmeyi yapmayı bir görev addediyoruz.

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