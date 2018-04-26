26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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Real Madrid'den Münih'te geri dönüş!

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Real Madrid'den Münih'te geri dönüş!
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Bayern Münih'i 2-1 yenerek final yolunda avantaj yakaladı.
Real Madrid'den Münih'te geri dönüş! Real Madrid'den Münih'te geri dönüş! Real Madrid'den Münih'te geri dönüş!

Allianz Arena'da oynanan maçta Bayern Münih 28. dakikada Joshua Kimmich'in golüyle öne geçti. 44. dakikada sahneye çıkan Marcelo skoru eşitledi. 57. dakikada Marco Asensio, Real Madrid'e galibiyeti getiren golü attı.

Alman temsilcisi, sakatlıklar nedeniyle ilk yarıda iki zorunlu değişikliğe gitti. Arjen Robben'in yerine 8. dakikada Thiago Alcantara, Jerome Boateng'in yerine de 34. dakikada Niklas Süle oyuna dahil oldu. 

Bu maçın rövanşı 1 Mayıs'ta Madrid'de oynanacak.

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REAL MADRİD VE RONALDO TARİHE GEÇTİ

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 150 galibiyet alan ilk takım oldu. Cristiano Ronaldo, 96 galibiyetle Iker Casillas'ı geçerek Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maç kazanan futbolcu oldu. Öte yandan Cristiano Ronaldo, 11 maç sonra bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında gol atamadı. 

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