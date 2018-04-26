26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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Çinli bilim adamları iddia etti! Nükleer alanları çöktü

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Çinli bilim adamları, Kuzey Kore'nin nükleer test alanının kısmi olarak çöktüğünü ve kullanılamaz halde olduğunu öne sürdü.
Çinli bilim adamları iddia etti! Nükleer alanları çöktü
Çinli bilim adamları iddia etti! Nükleer alanları çöktü Çinli bilim adamları iddia etti! Nükleer alanları çöktü Çinli bilim adamları iddia etti! Nükleer alanları çöktü

South China Morning Post'un haberine göre, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden deprem bilimciler Kuzey Kore'deki nükleer deneme alanı Punggye-ri'nin kısmi olarak hasar gördüğünün tespit edildiğini belirterek, burada bir kez daha test yapılması durumunda bunun "çevresel bir facia"ya neden olabileceğini iddia etti.

Bilim adamları, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesinin Mantap Dağı altında test alanında kısmi çökmeye neden olduğunun sanıldığını ifade etti.

Kuzey Kore, Seul ve Washington yönetimleriyle yapacağı zirvelerden önce nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağını duyurmuştu. Kuzey Kore'de geçen ekim ayında nükleer deneme alanında bir tünelin çökmesi sonucu yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Pyongyang yönetimi, 3 Eylül'de, 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini yapmıştı. Uydu fotoğrafları, nükleer denemenin yapıldığı Punggye-ri tesisi ve yakınlarında toprak kayması meydana geldiğini ortaya koymuştu.

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