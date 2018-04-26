Şehit cenazesinde yürekleri burkan o an!

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Sadık Akın, memleketi Uşak'ın Banaz ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
"AĞLAMAYIN"
Törende şehit Akın'ın 2 yaşındaki kızı Göksu, gözyaşı döken babaannesi ve dedesine "Ağlamayın" diye seslenmesi, yürekleri dağladı.
Şehit annesi Sultan Akın, babasının şehit olduğundan habersiz olan torunun kucağına alıp, bağrına bastı.
"BABAYA BYE BYE YAP"
Şehidin tabutunun götürüldüğü anlarda; Göksu'ya "Hadi babaya bye bye yap" denildi.