YSK'dan son dakika açıklaması!

YSK Başkanı Sadi Güven, "Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacağız. Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz." dedi.
Partiler, hazırlıklara başlamak için resmi olarak seçim takviminin açıklanmasını bekliyor.
|İmsak 04:26
|Güneş 06:02
|Öğle 13:08
|İkindi 16:55
|Akşam 20:02
|Yatsı 21:31
YSK Başkanı Sadi Güven, "Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacağız. Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz." dedi.
Partiler, hazırlıklara başlamak için resmi olarak seçim takviminin açıklanmasını bekliyor.