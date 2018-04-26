26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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YSK'dan son dakika açıklaması!

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YSK'dan son dakika açıklaması!
YSK Başkanı Sadi Güven, "Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacağız. Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.
YSK'dan son dakika açıklaması! YSK'dan son dakika açıklaması! YSK'dan son dakika açıklaması!

YSK Başkanı Sadi Güven, "Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacağız. Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz." dedi.

Partiler, hazırlıklara başlamak için resmi olarak seçim takviminin açıklanmasını bekliyor.

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