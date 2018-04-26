Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor: Volkan Bayarslan
28 Nisan Cumartesi:
13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
16.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
29 Nisan Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Fırat Aydınus
30 Nisan Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık