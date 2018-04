Her iki liderin danışmanlığını yapmış isim yazdı! Bomba öneri

Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüşmesiyle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İkilinin görüşmesine sevinen yazar, Erdoğan'a Abdullah Gül ile buluşmasını önerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın önceki gün yaptıkları görüşmenin yankıları sürüyor. İki yol arkadaşının buluşması, iki liderin de danışmanlığını yapmış olan gazeteci Kemal Öztürk'ün de gündemindeydi.

Erdoğan ve Arınç’ın aralarındaki duygusal yakınlığa şahit isimlerden biri olan Öztürk, Yeni Şafak'taki köşesinde görüşmeye ilişkin düşüncelerini aktardı. "Her ikisinin geçmişteki anıları, hatıraları, hayalleri ömür boyunca etkisini sürdürecek kadar güçlü bağlardır." diyen yazar, yazısında "Bu dostluk bağının, duygusal bir atmosferde yeniden canlanmasına, yeniden yeşermesine eminim her ikisini de seven milyonlarca partili mutlu olacaktır" ifadelerine yer verdi.

SAÇ AYAĞINI BOZANLAR

Bu görüşmenen sevinenler olduğu kadar AK Parti'de üzülenlerin de olduğunu hatırlatan Öztürk, bu kesimi "Kifayetsiz muhterisler, davanın değil, makamın, koltuğun, çıkarın, kişisel ikbalin peşinde olanlar…" olarak tarif etti. "AK Parti’nin üzerine inşa olduğu Erdoğan, Gül, Arınç sac ayağının bozulmasının en büyük sebeplerinden biri, bu tür insanlardır." diyen yazar, yazısını böyle tamamlıyor:

İMTİHANDAN GEÇEN DOSTLUKLAR

"Dostluklarımız imtihanlardan geçmemiş, şimdi onu anlıyoruz. Zorluklarla, yoklukla, kavgayla, makamla, iktidarla imtihan edilmemiş dostluklar, gerçek dostluklar değildir. Yolda dökülenler, tutunamayanlar, hayallerimizden ve hikayemizden vazgeçenler oldu ve sonunda savrulduk.

Bir gün her şey bittiğinde, dünyaya ait hırslarımız tükendiğinde, oturup bu günleri düşüneceğiz. Aklımızda kalan şey, kırmızı plakalar, süslü koltuklar olmayacak. Yaptığımız hataları acı bir şekilde anacağız o zaman. ‘Değmezmiş’ diyeceğiz. Sonra kadim dostlarımızla yüz yüze baktığımızda o günkü ihtiraslarımızdan, tutkularımızdan, anlamsız çekişmelerimizden utanacağız.

DAHA SIK GÖRÜŞECEĞİZ

Oysa bu millet, yüz yıldır böyle bir lider ve böyle bir ekip bekliyordu. ‘Allah bu fırsatı verdi, biz de heder ettik’ demek kadar acı bir cümle olamaz.

İşte Erdoğan-Arınç görüşmesi, bana bu cümleyi kurmama ihtimalini gösterdi. Umutlandırdı. Neden Erdoğan tüm eski yol arkadaşlarını çağırmıyor, kucaklamıyor, bir araya toplamıyor ki? Buna Abdullah Gül de dahil.

Eğer bu ülke saldırı altındaysa, eski yol arkadaşlarından, dava arkadaşlarından daha güvenilir kim olabilir? İşte Arınç, tüm uğradığı haksızlıklara ve hakaretlere rağmen, “partime ve genel başkanıma asla zarar vermem” dedi.

Arınç baş başa geçen görüşmenin detaylarını anlatmadı. Sadece şunu dedi. “Abi-kardeş gibi konuştuk yine. Bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz.” Bu cümleye sevinenlerin çok olduğu bir parti hayalimiz devam ediyor."