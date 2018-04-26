26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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FETÖ'cü papaz davası ile ilgili müthiş iddia!

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FETÖ ve PKK suçlamasıyla İzmir'de tutuklu bulunan ABD’li papaz Andrew Brunson için ABD'nin Türkiye'ye baskıları devam ederken, Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, konuyla ilgili olarak bugün çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
FETÖ'cü papaz davası ile ilgili müthiş iddia!
FETÖ'cü papaz davası ile ilgili müthiş iddia! FETÖ'cü papaz davası ile ilgili müthiş iddia! FETÖ'cü papaz davası ile ilgili müthiş iddia!

Altaylı köşesinde, konuyla ilgilenmesinin sebebini, bir dönemin etkili bir politikacısının, uluslararası hukukçu oğlu sayesinde olduğunu ifade ederken, bu kişinin ismini vermeden, aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Altaylı, kendisine, "Fatih Abi, İzmir’deki bu dava ile New York’taki Hakan Atilla davası arasındaki paralelliğe dikkat etmedin mi" diye sorulduğuna değinirken, "Etmemi sağlayacak şeyler anlattı misafirim" diye belirterek, Papaz'ın önemine dikkat çekti.

Altaylı, misafirinin, iki davanın paralelliğine vurgu yaptığını belirterek, "Hakan Atilla’nın davası sonuçlanalı aylar oluyor. Normalde ABD adaleti, davalarda karar duruşmasını çok çabuk tamamlar. Kısa sürede karar açıklanır. Ancak Hakan Atilla davasında kararın açıklanması defalardır erteleniyor. Bunun nedeni İzmir’deki dava. Dikkat et, Hakan Atilla davasında karar celsesi, sürekli olarak İzmir’deki papaz davasının ertesi gününe erteleniyor. İzmir’de karar çıkmadıkça, New York’ta da karar çıkmıyor. Geçen hafta bir kez daha mayısa ertelendi. Hem de İzmir’deki davayla aynı güne. Saat farkından dolayı papazın serbest kalıp kalmayacağını öğrenip ona göre bakacaklar duruma" dediğini ifade etti.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Konuya dikkatimi çeken, bir dönemin çok etkili bir politikacısının, uluslararası hukukçu oğlu oldu.

Şöyle sordu:

'Abi, sence İzmir’de yargılanmakta olan Amerikalı papaz kaç dolar eder?'

Soruyu anlamadım. Salak salak baktığımı görünce konuyu açmak zorunda hissetti kendisini.

'Bu davada dikkatini çeken bir şey oldu mu?' diye yeni bir soru sorarak.

Açıkçası davaya ABD’nin çok önem vermesi ve en üst düzeyde davayla ilgili açıklamalar yapılması dışında dikkatimi çeken bir şey yoktu.

'Beni sınamayı bırak da anlat' dedim.

Başladı anlatmaya:

'Fatih Abi, İzmir’deki bu dava ile New York’taki Hakan Atilla davası arasındaki paralelliğe dikkat etmedin mi?'

Etmemiştim.

Etmemi sağlayacak şeyler anlattı misafirim.

'Hakan Atilla’nın davası sonuçlanalı aylar oluyor. Normalde ABD adaleti, davalarda karar duruşmasını çok çabuk tamamlar. Kısa sürede karar açıklanır. Ancak Hakan Atilla davasında kararın açıklanması defalardır erteleniyor. Bunun nedeni İzmir’deki dava. Dikkat et, Hakan Atilla davasında karar celsesi, sürekli olarak İzmir’deki papaz davasının ertesi gününe erteleniyor. İzmir’de karar çıkmadıkça, New York’ta da karar çıkmıyor. Geçen hafta bir kez daha mayısa ertelendi. Hem de İzmir’deki davayla aynı güne. Saat farkından dolayı papazın serbest kalıp kalmayacağını öğrenip ona göre bakacaklar duruma.'

İlginç bir durum.

'Papaz serbest kalırsa Hakan Atilla ceza almayacak mı yani?'

'Papaz serbest kalırsa muhtemeldir ki Türk bankalarına kesilmesi olası ceza bile kesilmeyebilir veya hafifleyebilir. Hatta belki papazın serbest kalması karşılığında bazı FETÖ’cülerin Türkiye’ye iadesi bile söz konusu olabilir diye konuşuluyor.'

'Bu papaz efendi o kadar mı önemli?'

'Önemliymiş. Papazın ABD’nin bölgedeki pek çok ilişkisinde kilit rolde olduğu, Suudi Arabistan’dan Emirlikler’e kadar geniş bir ağın tam ortasında olduğu iddiası var.'

'Yani buna milyar dolarlık papaz diyebilir miyiz?'

'Diyebiliriz abi. En az 3, en çok 11 milyar dolarlık papaz.'"

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