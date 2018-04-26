26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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Suudi Arabistan ve BAE'den ortak saldırı!

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Pentagon'un bir propagandacısı ve daha önce Irak'ta “sahte terörist videoları” üretmesi için yarım milyar dolar ödeme yaptığı Charles Andreae, şimdi de Dubai merkezli bir firma tarafından Katar'ın terörizmle ilişkisi olduğuna dair videolar üretmesi için k
Suudi Arabistan ve BAE'den ortak saldırı!
Suudi Arabistan ve BAE'den ortak saldırı! Suudi Arabistan ve BAE'den ortak saldırı! Suudi Arabistan ve BAE'den ortak saldırı!

Bureau of Investigative Journalism tarafından açığa çıkarılan olayda, halen Andreae & Associates şirketinin CEO'su olarak çalışan Charles Andreae'nin öncesinde Pentagon tarafından Irak'ta "terörsitlerin varlığına dair sahte videolar” çekmesi için kiralanmasıyla tanınan İngiliz PR şirketi Bell Pottinger için çalıştığı belirtildi.

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Film yapımı sözleşmesi Adalet Bakanlığı'nın Amerikan firmalarının lobi ve halkla ilişkiler çalışmaları hakkında bilgi vermelerini gerektiren kanun yaptırımı ile ortaya çıktı.

Middle East Monitor'un haberine göre Bell Pottinger, son Körfez krizinde diplomatik tartışma sürerken Katar ile ilişkilerini kesen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından kiralandı. İki ülke de bu PR şirketinden "Katar karşıtı olacak şekilde, bu ülkenin terörü desteklediğine ilişkin sahte videolar" üretmesini istedi.

KATAR'I KÜRESEL TERÖRÜN PARÇASI GÖSTERMEYİ AMAÇLADILAR

Bureau'ya göre Andreae'ya Katar'ı küresel terörizmin bir parçası olarak göstermek için altı bölümlük bir film yapımında kullanılmak üzere 500,000 doların üzerinde bir para verildi. Filmin adı ise “Qatar: A Dangerous Alliance” yani “Katar: Tehlikeli Bir Müttefik” adını taşıyor.

FİLMİN DAĞITILDIĞI SALONDA "ABD" AYRINTISI

Bureau'ya göre, filmin kopyaları da Hudson Enstitüsü'nün bir etkinliğinde dağıtıldı. Başkan Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon'un da bu etkinlikte sunucu olduğu aktarıldı. Etkinlikte eski Savunma Bakanı Leon Panetta ve eski FBI yöneticisi General David Petraeus da bulunuyordu.

ABD'Lİ KAYNAKLAR: HACKLENME OLAYI DOĞRU

Amerikan istihbarat ajanları ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a karşı beklenmedik saldırılarını haklı çıkarmak için Katar hükümetinin haber ve sosyal medya hesaplarını hacklediğini doğruladı.

'HACK' OLAYI

2017'nin Mayıs ayı sonunda Katar'ın resmi haber ajansı QNA, Emir Şeyh Tamim Bin Hamid es-Sani'nin askeri okul mezuniyet töreninde yaptığı bir konuşma yayımlamıştı. Bu haberde es-Sani, İran ve Körfez ülkeleri arasında artan gerilimi eleştiriyor, Hizbullah ve Hamas'a karşı anlayış gösterilmesi gerektiğini söylüyor ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da uzun süre kalamayacağını belirtiyordu. Buradan yola çıkarak diğer Körfez ülkeleri de Katar ile ilişkilerini kesmişti. Bu ülkeler söz konusu habere dayanarak Katar'ın ülkedeki 'İran destekli silahlı gruplara destek verdiğini iddia ediyordu. Fakat Katar, resmi haber ajansı QNA'nın hacklendiğini, es-Sani'nin böyle bir açıklama yapmadığını söylemişti. Bunun üzerine başlayan gerilim "Körfez krizi" olarak adlandırılmış, Katar'a ambargo uygulanmıştı.

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