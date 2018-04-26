ODTÜ'de sapkın gruplar harekete geçti...

Milli ve manevi değerlerimizin altına dinamit yerleştirmeye çalışan sapkın gruplar tekrar harekete geçti.

Sapkın gruplar tekrar harekete geçti. Milli ve manevi değerlerimizin altına dinamit yerleştiren sapkın gruplar, ‘mübarek üç aylar’ içinde sözüm ona ‘onur’ adı altında sapkın yürüyüş tertipledi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) LGBTİ adlı grup, 12 Mayıs tarihinde sapkın yürüyüş düzenleyerek, mübarek Ramazan ayına 3 gün gibi kısa bir süre kala sahalara inmeye kalkışıyor. Yürüyüşün tertiplenmesinin ardından gözler Yüksek Öğretim Kurumu ile üniversite yönetimine ve AnkaraValiliği’ne çevrildi.

AHLAKSIZLIKLARINI SERGİLEYECEKLER

“Her yerdeyiz, memleket biziz!” sloganıyla sahaya inen ODTÜ LGBTİ’li grup, Ramazan ayına kısa bir süre kala dini hassasiyetlerine aldırış etmeden ahlaksızlığını sergilemeyi hedefliyor. ODTÜ’de düzenlenecek olan yürüyüş 12 Mayıs tarihinde tertiplenirken, yürüyüş ile ilgili destek için paylaşılan videolar ve fotoğraf ‘yok artık’ dedirten cinsten! Videolarda müstehcen görüntüler dikkat çekerken, toplumsal ahlakın altında dinamitler yerleştirerek, büyük sorunlar oluşturmayı amaçlıyorlar.

GÖZLER YÖK’E ÇEVRİLDİ

Ramazan ayına kısa bir süre kala tertiplenen yürüyüş ile ilgili tepkiler artarak büyüyor. Yüksek Öğretim Kurumu’nun yürüyüş ile ilgili ne karar vereceği merak konusu olurken, üniversite yönetiminin yürüyüşe karşı sesiz kalması dikkat çekti. OHAL gerekçe gösterilerek birçok toplumsal hassasiyet gösteren konularında eylem izni verilmezken, sapkın yürüyüşe izin verilmesi dikkat çekti. Daha önce sapkın grupların birçok programını iptal eden Ankara Valiliği’nin, diğer kararları göz önünde bulundurulduğunda, ne karar verecekleri merakla bekleniyor.

ONURSUZLUĞUN ARKASINDAN İSVEÇ ÇIKTI

Tüm dünyaya ahlaksızlığı yayarak, toplumsal badirelere neden olan İsveç, ülkemizde yapılacak sapkın yürüyüşün bir numaralı destekçisi oldu. Yürüyüşün Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu (SIDA) tarafından desteklendiği ortaya çıktı.

AFİŞTE DİKKAT ÇEKTİ

Yürüyüş duyurusu için yapılan afişte yer alan görseller de dikkat çekiyor. Afişte, bir el tarafından tutulan ısırılmış bir elma yer alması farklı yorumlara neden olurken, kolda yer alan LGBTİ simgesi haline gelen bayrağın damalardaki kan gibi gösterilmesi dikkat çekti. Afişte yer alan ‘Bütün Yasakları Yasakla’ ifadesi de dikkat çekti.

GEÇEN YIL NE OLMUŞTU

Sapkınlıklarını her yıl tekrarlayan bu grup geçtiğimiz yıl da aynı ahlaksızlığı sergilemişti. Geçtiğimiz yıl 7’ncisini düzenleyen grup, yürüyüş esnasında 18 yaşından küçük çocukları ön sırada tutarak dikkat çekerken, ahlaksız görüntüler sergilemişti.

Millî Gazete