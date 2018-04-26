26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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Müslüman halka Hıristiyan muamelesi

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Nüfusunun yüzde 95’i Müslüman olan Kosova Cumhuriyeti’nde Hıristiyan azınlığa her türlü imtiyaz sağlanırken Müslüman halka yönelik baskı her geçen gün artıyor.
Müslüman halka Hıristiyan muamelesi
Müslüman halka Hıristiyan muamelesi Müslüman halka Hıristiyan muamelesi Müslüman halka Hıristiyan muamelesi

İslâm’a ve Müslümanlara hakareti alışkanlık haline getiren Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, Ramush Haradinaj son demecinde İslâm dinine karşı duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bizler Müslüman değiliz. Ortodoksluğa saygım var. Sırp Ortodoks kiliselerini de ziyaret etmişimdir. Sırpların Ortodoks Noeli’ni tebrik ettim. Arnavutlar Hıristiyan gibi yaşıyorlar. Bizler Katolik dinine mensubuz, ailem de Katolikti.” Haradinay başka bir açıklamasında da, “Türkler benim kardeşim sayılmaz onlarla hiçbir bağımız yoktur” açıklamasıyla da tepkilere neden olmuştu. Siyasi krizlerle çalkalanan Kosova’da halk partilere tepki olarak seçimlerde sadece yüzde 40 oy kullanmaya gitmişti. Başbakan Ramuş Haradinay ise bu oyların ancak yüzde 10’una sahip olmasına rağmen Kosova çarpık seçim sistemine göre azınlık hükümeti Başbakanı olmaya hak kazanmıştı.

CAMİLERE KÖSTEK, KİLİSELERE DESTEK

Batının bir nevi deney ülkesi olarak kullanılan Kosova’da Bakanlar Kurulu kararı ile Hükümet Katolik Kilisesine 250 bin Euro, Özel Katolik “Loyola” Papaz okuluna ise 750 bin Euro yardım yapılmasına karar verdi. Müslüman kesimin sesi bastırılan ve Sırplar tarafından savaşta tahrip edilen camilere bile onarım izinlerin çok zor verildiği Kosova’nın Başkenti Priştina’da “Cevdet Doda” okulu yıkılıp Katolik Katedralı inşa edilip üstüne devlet arazisi verilerek çok sayıda dükkanı vakıf olarak Katolik Kilisesine tahsis edilmiş durumda. Sırp Ortodoks Kilisesine de büyük imtiyazlar sağlanarak devlet parası ile Ortodoks Hıristiyan Kiliselerinin onarılması zamanında büyük yankı getirmişti.  Komünizim döneminde ve Miloşeviç zamanında en büyük yıkımı ve baskıyı gören Müslüman Camileri ise perişan durumda. Bir kaç yıldır Türkiye Cumhuriyeti’nin masraflarını karşılayacağı Başkent Priştina Camisi için yapım izni beklenmekte, ama maalesef bu izin bir türlü verilmemekte.

OSMANLI DÜŞMANI TALTİF EDİLİYOR

Öte yandan ise Ramuş Haradinay hükümeti bazı Arnavutlar tarafından kahraman sayılan Osmanlıya karşı Vatikan desteği ile başkaldıran Giorgios Kastriot (İskender Bey’in) 500’üncü yıldönümünü kutlama talimatını verdi. Bu kutlamalar çerçevesinde Kosova’nın İslami geleneklerinin en önemli şehri olan Prizren kentinde Giogios Kastriot heykelinin de dikilmesi planlanmakta ayrıca Bayraklı Camii avlusuna bu heykelin dikilmesi bir ihtimal olarak dillendirilmekte.

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