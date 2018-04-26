Akşener'den Abdullah Gül çıkışı! Mümkün değil

Meral Akşener, "Ben Sayın Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım. Sayın Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim, başarılar dilerim. dedi

24 Haziran seçimleri için konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Abdullah Gül ile ilgili çok konuşulacak bir yorum yaptı.

Meral Akşener, "Ben Sayın Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım. Sayın Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim, başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil" dedi.

Akşener, "Ben Sayın Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım. Sayın Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim, başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil" açıklamasında bulundu.

"CHP'NİN ADAYI İKİNCİ TURA KALDI, DESTEKLEYECEĞİZ"

Vatandaşlara güvenerek 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Akşener, "Ben bu işi bulamıyorsam zaten ne işim var. Yani bu grup meselesini, gruplar aday gösterebiliyor, grup kurum kendimi bedavadan aday göstermek için yapmadık. Sadece İYİ Partinin seçime katılabilmesi için bir fedakarlık var ortada. O insanları istismar etmeyi istemiyorum. Dolayısıyla şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığı var. Ben adayım, diğer partiler aday çıkarabilecek gibi görünüyor. Partiyi kurmadan ilan etmiştim. Bir kere daha huzurunuzda ilan ediyorum. Diyelim ki CHP'nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz her türlü gücümüzle destekleyeceğiz" dedi.

"GÜL'ÜN ADAYLIĞINDAN MUTLULUK DUYARIM AMA ADAYLIKTAN ÇEKİLMEM"

Son günlerde Abdullah Gül'ün çatı aday olmasına ilişkin bir baskı oluşturulduğunu iddia eden Akşener, "Ben Sayın Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım. Sayın Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim, başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil" diye konuştu.