26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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İsrail'den savaş tehdidi! Bedel ödemeye hazırız

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İsrail'den savaş tehdidi! Bedel ödemeye hazırız
ABD'li yetkililerle görüşmek üzere ABD'de bulunan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İran'ın gerçekleştireceği bir saldırıya İsrail'in aynı şiddetle karşılık vereceğini söyledi.
İsrail'den savaş tehdidi! Bedel ödemeye hazırız İsrail'den savaş tehdidi! Bedel ödemeye hazırız İsrail'den savaş tehdidi! Bedel ödemeye hazırız

 

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Washington'daki üst düzey ABD'li yetkililerle görüşmesi öncesinde İran hakkında sert açıklamalarda bulundu. İran'ın herhangi bir tehdidine kayıtsız kalmayacaklarını söyleyen Liberman, gerekirse Tahran'ı vurabileceklerini belirtti.

"TAHRAN'I VURURUZ"

Londra merkezli Suudi gazetesi Elaph gazetesine demeç veren İsrailli Bakan, "İran'ın Tel Aviv'e saldırması halinde, İsrail Tahran'ı vuracak ve Suriye'de İsrail'i tehdit eden herhangi bir İran askeri sahasını imha edecek" dedi.

"İSRAİL BEDEL ÖDEMEYE HAZIR"

İsrail'in herhangi bir savaşla ilgilenmediğini belirten Liberman, ancak Suriye'deki İran varlığını engellemek için bedel ödemeye hazır olduklarını söyledi.

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