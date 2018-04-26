İsrail'den savaş tehdidi! Bedel ödemeye hazırız

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Washington'daki üst düzey ABD'li yetkililerle görüşmesi öncesinde İran hakkında sert açıklamalarda bulundu. İran'ın herhangi bir tehdidine kayıtsız kalmayacaklarını söyleyen Liberman, gerekirse Tahran'ı vurabileceklerini belirtti.
"TAHRAN'I VURURUZ"
Londra merkezli Suudi gazetesi Elaph gazetesine demeç veren İsrailli Bakan, "İran'ın Tel Aviv'e saldırması halinde, İsrail Tahran'ı vuracak ve Suriye'de İsrail'i tehdit eden herhangi bir İran askeri sahasını imha edecek" dedi.
"İSRAİL BEDEL ÖDEMEYE HAZIR"
İsrail'in herhangi bir savaşla ilgilenmediğini belirten Liberman, ancak Suriye'deki İran varlığını engellemek için bedel ödemeye hazır olduklarını söyledi.