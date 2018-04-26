26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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2 AK Partili belediye başkanı, 1 vali istifa etti

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2 AK Partili belediye başkanı, 1 vali istifa etti
24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri ve bürokratlar bugün saat 17.00’ye kadar istifa edecek.
2 AK Partili belediye başkanı, 1 vali istifa etti 2 AK Partili belediye başkanı, 1 vali istifa etti 2 AK Partili belediye başkanı, 1 vali istifa etti

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri ve bürokratlar görevlerinden istifa etmeye başladı.

BURDUR VALİSİ İSTİFA ETTİ

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 24 Haziran’da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Dün akşam görevinden istifa eden Yılmaz, bugün AK Parti Manisa Milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacağı öğrenildi. 

Öte yandan Vali Yılmaz’ın bugün saat 16.00'da valilikte düzenlenecek olan uğurlama töreninin ardından Burdur’dan ayrılması bekleniyor. 

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Tahir Akyürek, partisinden milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

İstifasini açıklayan  Akyürek, Konya'ya büyükşehir belediye başkanı olarak 14 yıl hizmet ettiğini ve bundan sonra da milletvekili olarak hizmet etmek için milletvekili aday adayı olmak amacıyla  görevinden istifa ettiğini söyledi. Herkesten haklarını helal etmeyi isteyen Akyürek,  ''Üçüncü  dönemimiz olması, yeni sürecin  hızlı gerçekleşmesi  ve yapılan istişareler sonucu  millivetili aday adayı olmak üzere müracaatımızı yapmamız gerekti. Bugün itibareyiyle belediye başkanlığndan istifa ederek ayrılıyorum.'' dedi.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. 

KAYSERİ AK PARTİ İL BAŞKANI

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı için partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kayseri’de AK Parti teşkilatından uzun yıllar görev alan, son olarak İl Başkanlığı yapan Hüseyin Cahit Özden, 24 Haziran’da yapılacak seçimde 27’nci dönem milletvekili olabilmek için partisinde istifa ederek milletvekili aday adayı oldu. 

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