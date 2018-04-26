26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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Ataşehir'de yangın: Ölü ve yaralılar var...

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Ataşehir'de yangın: Ölü ve yaralılar var...
Ataşehir Kayışdağı'nda 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ataşehir'de yangın: Ölü ve yaralılar var... Ataşehir'de yangın: Ölü ve yaralılar var... Ataşehir'de yangın: Ölü ve yaralılar var...


Ataşehir Kayışdağı mahallesi Neriman sokakta bulunan 3 katlı binanan en üst kadındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor.
 

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