Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 20-21 Nisan 2018 tarihlerinde PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 3 teröristen, Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olduğu belirtilerek, "Bölücü terör örgütü mensupları hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmışlardır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.
26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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Terör örgütüne soğuk duş!
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