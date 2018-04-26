26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:26Güneş 06:02Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:02Yatsı 21:31
    • 31°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 107.391 -0.01
  • Altın: 173,132 -0.31
  • Dolar: 4,0689 -0.83
  • Euro: 4,9471 -1.06

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir istifa ediyor

»
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir istifa ediyor
Seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyen İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir AK Parti İstanbul Milletvekilliği için istifa ediyor.
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir istifa ediyor Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir istifa ediyor Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir istifa ediyor

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin başvurusu yapması için bugün son gün.

İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir AK Parti İstanbul Milletvekilliği için istifa ediyor. Demir'in saat 14.00'te istifasını sunacağı öğrenildi.

MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

1959 yılında Dicle'de doğdu.

İlkokulu Ergani'de, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş'ta tamamladı.

1979'da eğitime başladığı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 1983 yılında mezun oldu.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Kent Çalışmaları ve Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı.

Kadir Has Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora programına devam etmektedir.

2013 yılında İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından İletişim Fakültesi Kişilerarası İletişim Anabilim Dalında 'Fahri Doktora' unvanına layık görüldü.

2001 yılında AK Parti İstanbul İl Kurucu Üyesi, 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Halkla İlişkiler Tanıtım Medyadan sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu.

2004 Yerel Seçimlerinde Fatih Belediye Başkanı seçildi. 2009 Yerel Seçimlerinde ise Fatih ile Eminönü birleşince Tarihi Yarımada Fatih'in 2. kez Belediye Başkanı oldu. 2014 Yerel Seçimlerinde de tekrar aday gösterilerek, Fatih'e 3. kez Belediye Başkanı seçildi.

Ayrıca dönemsel olarak Haliç Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı da yürüttü.

Göreve geldiği ilk günden bu yana ‘Sürekli yaşanabilir bir Fatih' hayaliyle yola çıkan Mustafa Demir, insanın kimliğine ve kişiliğine katkıda bulunacak bir şehir oluşturma idealiyle belediyecilikte hizmet anlayışını farklı bir boyuta taşıdı.

Kentsel yenileme, eğitim, bilişim, tarihi eserlerin restorasyonu, sosyal belediyecilik gibi birçok alanda ilk ve örnek olacak projelere imza atan Demir, ‘Marka ve Akıllı Şehir' oluşturma yönünde çalışmaya devam ediyor.

Yurtdışında ve yurtiçinde çeşitli üniversitelerde yerel yönetimler, halkla ilişkiler, kent bilgi sistemleri, kentsel yenileme, restorasyon gibi konularda ders veren Demir, tecrübelerini ve siyaset hayatında geçirdiği 17 yılın birikimini Ak Parti Siyaset Akademisi'nde de gençlerle paylaşıyor.

Başkan Demir, 2013-2016 yılları arasında UCLG-MEWA-Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Teşkilatı Kongresi ‘Konseyi ve Yönetim Kurulu' üyeliğine layık görüldü.

Sportif kişiliğiyle de tanınan Demir, 2012 ve 2013 yıllarında İstanbul Boğazını yüzerek geçti ve ‘Boğazı yüzerek geçen ilk belediye başkanı' unvanının sahibi oldu.

Diş hekimi mesleğine halen aktif olarak devam eden Şule Hanım'la evli olan Demir, iki çocuk babası.

Demir, İngilizce biliyor. Siyasete, tarihe, sanata ve spora ilgi duyuyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gazi Üniversitesi'nde gerginlik! Yaralılar varGazi Üniversitesi'nde gerginlik! Yaralılar varAnkara'da Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eylem yapan bir grup öğrenci ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı.
Şehit Uzman Çavuş Özer'i onbinler uğurladıŞehit Uzman Çavuş Özer'i onbinler uğurladıFırat Kalkanı Harekatıyla terörden arındırılmış Suriye'nin Halep kentine bağlı Mera beldesinde görevliyken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Özer, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.
Denizli'de 4.5 büyüklüğünde deprem!Denizli'de 4.5 büyüklüğünde deprem!Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan son dakika açıklamasında, Denizli'ni Honaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi.
İstanbul'un giriş çıkışları tutuldu!İstanbul'un giriş çıkışları tutuldu!İstanbul'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen Kurt Kapanı-16 operasyonu kapsamında, kente karadan, havadan ve denizden giriş ve çıkış noktalarının da aralarında bulunduğu 150 noktada 2 bin personelin katıldığı uygulama başlatıldı.
Kelkit’te deprem! Kaymakam yaralandıKelkit’te deprem! Kaymakam yaralandıGümüşhane’nin Kelkit ilçesinde bugün sabaha karşı 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi. Gümüşhane kent merkezinden de hissedilen depremde Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz yaralandı.
Rezalet! İlkokul gezisinde ’dansözlü’ eğlenceRezalet! İlkokul gezisinde ’dansözlü’ eğlenceEdirne'den, Kapadokya gezisine götürülen Yüksel Yeşil İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencilerinin katıldığı 'Türk Gecesi'nde ortaya çıkan manzara, velileri rahatsız etti.
  • ODTÜ'de sapkın gruplar harekete geçti...26 Nisan 2018 Perşembe 13:40
  • TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya milletvekilliği için istifa etti26 Nisan 2018 Perşembe 13:38
  • Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir istifa ediyor26 Nisan 2018 Perşembe 13:38
  • Kritik tarih belli oldu26 Nisan 2018 Perşembe 13:36
  • Akşener'den Abdullah Gül çıkışı! Mümkün değil26 Nisan 2018 Perşembe 13:20
  • Terör örgütüne soğuk duş!26 Nisan 2018 Perşembe 13:17
  • Silivri'de dehşet!26 Nisan 2018 Perşembe 13:02
  • Ataşehir'de yangın: Ölü ve yaralılar var...26 Nisan 2018 Perşembe 12:55
  • 2 AK Partili belediye başkanı, 1 vali istifa etti26 Nisan 2018 Perşembe 12:48
  • Rusya'dan Türkiye'ye S-400 jesti!26 Nisan 2018 Perşembe 12:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri