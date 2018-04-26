TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya milletvekilliği için istifa etti

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya görevinden istifa ederek, AK Parti'den Eskişehir milletvekili aday adayı oldu. Milli Eğitim Bakanlığında uzun yıllar yöneticilik yapan, bir süredir de TRT'de genel müdür yardımcısı olarak görevini yürüten Kaya, 24 Haziran 2018 seçimleri için memleketi Eskişehir'den AK Parti milletvekili aday adayı oldu. Kaya'nın seçim çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi. Fethi Fahri Kaya, 1970 yılında Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.
FETHİ FAHRİ KAYA KİMDİR?
1996-2012 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde görev alan Fahri Kaya, 2015 yılına kadar Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak hizmet etti. 2015-2017 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünde Merkez Atama Daire Başkanı olarak çalışırken bir dönem genel müdür vekili olarak da görev yaptı. 2017 yılının başında TRT Genel Müdür Yardımcılığına atanan Kaya, evli ve 3 çocuk babası.
BUGÜN SON GÜN
Milletvekili adayı olmak isteyen hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları, subay ve astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların, en geç 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerekiyor.
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TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya milletvekilliği için istifa etti
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya görevinden istifa ederek, AK Parti'den Eskişehir milletvekili aday adayı oldu. Milli Eğitim Bakanlığında uzun yıllar yöneticilik yapan, bir süredir de TRT'de genel müdür yardımcısı olarak görevini yürüten Kaya, 24 Haziran 2018 seçimleri için memleketi Eskişehir'den AK Parti milletvekili aday adayı oldu. Kaya'nın seçim çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi. Fethi Fahri Kaya, 1970 yılında Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.
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