Rezalet! İlkokul gezisinde ’dansözlü’ eğlence

Edirne Yüksel Yeşil İlkokulu yönetimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı etkinlikleri kapsamında, 4'üncü sınıf öğrenci ve velilerini kapsayan, Ankara'da Anıtkabir'in, Kapadokya'da da tarihi ve turistik yerlerin ziyaret edilmesi için gezi düzenledi. Geziye okul müdürü Fatma Kılıç, öğretmenler ile yaklaşık 70 öğrenci ile velileri katıldı. Edirne'den otobüslerle yola çıkılıp, ilk gün Ankara'da Anıtkabir ve 1'inci Meclis'i ziyaret eden öğrenciler ve veliler daha sonra Nevşehir'e geçerek burada tarihi ve turistik alanları gezdi.
ÇOCUKLARA ZENNE VE DANSÖZ İZLETİLDİ
Nevşehir merkezde bir otelde konaklayan geziye katılanlar, programda Üçhisar beldesinde bir eğlence mekanında düzenlenen 'Türk Gecesi' etkinliğine katıldı. Gecede öğrenciler, veliler, öğretmenlerin yanı sıra dışarıdan gelenler de bulunurken, önce folklor gösterileri sunuldu. Ardından sahneye önce 'zenne', ardından da dansöz çıktı. Gecede ayrıca, ateşli danslar gösterisi ile halk oyunları ekipleri de sahne aldı. Velilerden bazıları dansöz ve zennenin ilkokul öğrencileri önünde gösteri yapmasına tepki gösterip, geceden çocuklarıyla ayrılmak istedi. Ancak, konakladıkları otelin uzak olması ve araç bulamadıkları için ayrılamadılar. Yaklaşık 3 saat süren gecede Türk bayrağı açılıp, 10'uncu Yıl Marşı da söylendi.
VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Edirne Valiliği, geziye katılan öğrencilerin içkili mekana götürülüp, dansöz ve zenne izlettirilmesine bazı velilerin tepki göstermesi üzerine harekete geçti. Geceye ait görüntüleri inceleyen valilik, okul müdürü ile geziye katılan 4 öğretmen hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.
'NAHOŞ GÖRÜNTÜLER'
İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "23-24 Nisan'da Konya Ankara, İstanbul, Nevşehir illerine düzenledikleri bir etkinlikte, öğrencilerin de bulunduğu bir ortamda nahoş görüntüler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaştırılmış olup, görüntülerin incelenmesi sonrasında geziye katılan okul müdürü ve öğretmenler hakkında inceleme ve soruşturma işlemleri valilik tarafından başlatılmıştır" denildi.
EĞİTİM BİR-SEN: KABUL EDİLECEK BİR OLAY DEĞİL
Eğitim Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç, ilkokul öğrencilerinin böyle bir ortama sokulmalarını doğru bulmadıklarını belirterek, "Bu gibi olaylar milli ve manevi yönden kesinlikle uygun değil. Yaşı ne olursa olsun, bu konudaki öğrencilerimiz ilkokul öğrencisi, lise öğrencisi bile olsa hoş şeyler değil. Seyretmiş olduğum görüntülerde öncesinde folklor gösterileri var. Ancak devamında yabancıların bulunduğu yerde, dansözün çıkıp öğrencilere nasıl göbek atıldığını, küçücük çocuklara yapılmış olması kesinlikle kabul edilecek bir olay değil. Bu gibi gezilerde bunlara dikkat edilmesi, gidilen format farklı söylenebilir, böyle bir durum ortaya çıktığında kesinlikle öğrencilerin oradan alınması gerekirdi diye düşünüyorum" dedi.
Bu arada okul idarecileri, gitikleri mekanın içkili olduğunu bilmediklerini söylemekle yetindi.
26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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Rezalet! İlkokul gezisinde ’dansözlü’ eğlence
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