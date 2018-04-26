26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:26Güneş 06:02Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:02Yatsı 21:31
    • 31°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 107.391 -0.01
  • Altın: 173,132 -0.31
  • Dolar: 4,0689 -0.83
  • Euro: 4,9471 -1.06

LeBron James: Cedi Osman benim adamım!

»
LeBron James: Cedi Osman benim adamım!
Cleveland'da son saniyede kazanılan Indiana galibiyetinin kahramanı LeBron James, son saniye basketinin ardından sevincini milli basketbolcumuz Cedi Osman'la yaşamıştı.
LeBron James: Cedi Osman benim adamım! LeBron James: Cedi Osman benim adamım! LeBron James: Cedi Osman benim adamım!

 

Cleveland Cavaliers, play off 1. tur 5. maçında Indiana Pacers'ı LeBron James'in son saniye attığı üç sayılık basketle 98-95 yenerek seride 3-2 öne geçti. Takımın süper starı James maçı kazandıran üçlüğünün ardından galibiyetin ilk sevincini takım arkadaşı milli basketbolcumuz Cedi Osman ile birlikte yaşadı.

Maçın ardından son saniye basketlerinin ardından sürekli Cedi Osman'la sevinmesi hakkındaki soruya LeBron James: "Adamımı bir kez daha bulabildim. Cedi, benim adamım ve benim çaylağım. O, her zaman doğru zamanda ve doğru yerde oluyor." cevabını verdi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
UEFA'dan Türkiye açıklamasıUEFA'dan Türkiye açıklamasıUEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) hangi ülkede düzenleneceği kararını alırken zorlanacaklarını söyledi.
Olaylı derbi için flaş gelişme! 5 isim...Olaylı derbi için flaş gelişme! 5 isim...Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi. İşlemlerin ardından 5 şahıs serbest bırakıldı.
Mete Kalkavan'a kötü haber!Mete Kalkavan'a kötü haber!Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi olan Mete Kalkavan'ın hakemlik kariyeri tehlikede.
Fırat Aydınus'un 28. derbisi!Fırat Aydınus'un 28. derbisi!Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik maçı yönetecek hakem Fırat Aydınus, kariyerinde 28. kez derbide düdük çalacak.
Volkan: Bu kararı takım olarak bekliyorduk!Volkan: Bu kararı takım olarak bekliyorduk!Tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Beşiktaş maçıyla ilgili alınan, "Kaldığı yerden oynanacak" kararını yorumladı. "Bu kararı takım olarak bekliyorduk. Çünkü tatil kararı sonrası mağdur edildiğimizi düşünüyorduk. Bence adaletli bir karar çıktı" dedi.
Terim'den derbi uyarısı! 'Ölüm kalım maçı değil'Terim'den derbi uyarısı! 'Ölüm kalım maçı değil'Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi öncesinde oyuncularını uyardı.
  • Trabzonspor'dan sürpriz karar!26 Nisan 2018 Perşembe 13:47
  • İşte Şenol Güneş'in savcılığa verdiği ifade26 Nisan 2018 Perşembe 13:46
  • UEFA'ya teslim ettik! Tarihi gün 27 Eylül...26 Nisan 2018 Perşembe 13:46
  • G.Saray'dan TFF'nin Pepe kararına tepki!26 Nisan 2018 Perşembe 13:45
  • Şenol Güneş: Federasyonun verdiği bu karar...26 Nisan 2018 Perşembe 13:45
  • LeBron James: Cedi Osman benim adamım!26 Nisan 2018 Perşembe 13:44
  • Şenol Güneş: Federasyonun verdiği bu karar...26 Nisan 2018 Perşembe 12:45
  • Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!26 Nisan 2018 Perşembe 10:11
  • Real Madrid'den Münih'te geri dönüş!26 Nisan 2018 Perşembe 06:30
  • Beşiktaş cephesinden karara ilk tepki!25 Nisan 2018 Çarşamba 20:01
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri