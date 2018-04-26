26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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Şenol Güneş: Federasyonun verdiği bu karar...

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Şenol Güneş: Federasyonun verdiği bu karar...
Siyah Beyazlılar dün mini zirvelerle 'maçın kaldığı dakikadan oynatılması' kararının takıma olumsuz yansımaması için anında harekete geçti.
Şenol Güneş: Federasyonun verdiği bu karar... Şenol Güneş: Federasyonun verdiği bu karar... Şenol Güneş: Federasyonun verdiği bu karar...

 

Fikret Orman'ın oyunculara, "Bu kararın sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin. Şimdi daha çok kenetlenme zamanı. Alınan bu kararı biz camia olarak kendi içimizde mutlaka tartışacağız ve değerlendireceğiz. Önümüzde çok önemli bir Galatasaray maçı var. Siz sadece bu maçı düşünün. Galatasaray'ı yenelim ve kalan 3 maçımızı da kazanıp şampiyon olalım. Size sonuna kadar güveniyoruz" dediği öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ: "BİZE DÜŞEN GALATASARAY MAÇINA ODAKLANMAK VE KAZANMAK"

Başkan Orman'ın mini toplantısının ardından antrenmana çıkan futbolculara bu kez teknik direktör Şenol Güneş konuştu.

Saha ortasında futbolcuları toplayan Güneş'in Galatasaray maçının önemine vurgu yaparak, "Federasyonun verdiği bu karar sizi bağlamaz, elbette ki düşüneceksiniz tartışacaksınız ama, siz şu an sadece Galatasaray maçını düşünün. Başkanın da söylediği gibi yönetimimiz gerektiği kadar o işlerle ilgileniyor. Bize düşen önce Galatasaray maçına odaklanmak, kazanmak ve sonraki 3 maçı da alıp şampiyon olmak. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yeniden olmak o heyecanı yeniden yaşayıp daha büyük başarılar kazanmak istiyorsak önce bu ligi kazanmalıyız, şampiyon olmalıyız. Bizim işimiz saha içinde ve herkese en büyük cevabı bu şekilde sahada vermeliyiz. En başta ben olmak üzere tüm camia size sonuna kadar güveniyor" dediği bildirildi.

Konuşmalardan sonra yapılan antrenmana çok fazla müdahale etmeyen ve kenardan gözlemlemeyi tercih eden Güneş'in oyuncuların antrenmandaki temposu, hırsı ve neşesinden de son derece memnun olduğu gözlerden kaçmadı.

PEPE VE ATİBA GÜNEŞ'İ SEVİNDİRDİ

Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 1 maç ceza alan Pepe'nin Galatasaray maçında oynayacak olması ve Atiba'nın da  iyileşmesi tecrübeli teknik adamı düne dair bir nebze sevindiren gelişmelerdi. Pepe ve Atiba'nın durumunun netleşmesinden sonra Caner haricinde eksiği olmayan Şenol Güneş büyük bir bölümü belli olan kadroyu maç gününe kadar netleştirecek.

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