Terim'den derbi uyarısı! 'Ölüm kalım maçı değil'

Süper Lig'de şampiyonluğun kaderini belirleyecek derbi öncesinde iki takımın teknik heyeti de oyuncularının konsantrasyonu için elinden geleni yapıyor.



F.Bahçe-Beşiktaş maçında yaşananlar sonrasında siyah-beyazlılar, G.Saray maçı kupa maçını düşünürken G.Saray'da ise herkes bu maça odaklanmış durumda.



Bunu bir avantaja çevirmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, oyuncuları ile de son iki idmanda konuşup üzerlerindeki baskıyı azaltmaya çalışıyor. Bu maçı kazanıp şampiyonluk yolundaki en büyük virajı da dönmek isteyen Terim, takımının baskı altında olmadan maça çıkması halinde de 3 puanı alacağından emin.

Takımına, "Bu bir ölüm kalım maçı değil. Normal bir maç olacak. Evet kazanmak zorundayız ama bunu biz değil rakibimiz düşünsün. Lider olan biziz, onlar baskı altında olacak. Ne kadar az stres ile sahada olursak galibiyete de o kadar yakın oluruz. Baskıyı hissetmek onların düşüneceği şey. Kendi sahamızdayız, kendi seyircimiz önündeyiz. Biz en iyi oyunumuzu sahaya yansıtıp kazanacağız" ifadeleri ile oyuncularına da moral verdi.