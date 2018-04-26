Ahmet Davutoğlu kimdir, yeni dönemde milletvekili adayı olacak mı?

26 Şubat 1959’da Konya’da doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı. 1983–84 eğitim öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi bölümlerinden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde de doktorasını yaptı.

SİYASET BİLİMİ BÖLÜM KURUCUSU

1990 yılında, Malezya International Islamic University’de yardımcı doçent unvanı ile çalışmaya başladı. Üniversitenin Siyaset Bilimi bölümünü kurdu ve 1993 yılına kadar bu bölümün başkanlığını yürüttü. 1993 yılında Doçentlik unvanını aldı. 1995–1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1998–2002 yıllarında, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Harp Akademilerinde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi.

BAŞBAKAN BAŞMÜŞAVİRLİĞİ

3 Kasım 2002 yılında yapılan genel seçimlerin ardından 58. Cumhuriyet Hükümeti döneminde, Başbakan Başmüşavirliği ve Büyükelçilik görevine atanan Davutoğlu, 59. ve 60. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde de bu görevlerini sürdürdü.

1999–2004 yılları arasında Profesör unvanı ile Beykent Üniversitesinde, üniversite yönetim kurulu üyeliği, senato üyeliği ve uluslararası İlişkiler bölümü başkanlığının yanısıra, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde de misafir öğretim üyeliği yaptı.

Davutoğlu'nun dış politika konusunda Türkçe ve İngilizce kaleme aldığı çok sayıda eseri bulunmaktadır. Ayrıca eserleri Japonca, Portekizce, Rusça, Arapça, Farsça ve Arnavutça başta olmak üzere çeşitli dillere tercüme edilmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

1 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin 60. Dışişleri Bakanı olarak atandı. 61. Hükümette aynı görevi yeniden üstlendi.

62. HÜKÜMETİN BAŞBAKANI

Ahmet Davutoğlu, 21 Ağustos 2014 tarihinde AK Parti'nin yeni genel başkan ve 62. Hükümetin Başbakan'ı olarak seçildi.

5 DİL BİLİYOR

Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça ve Malayca (Malezya, Brunei ve Singapur'un resmî dilidir.) biliyor.