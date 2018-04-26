26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:26Güneş 06:02Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:02Yatsı 21:31
    • 29°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 28°C Balıkesir
  • BIST: 107.352 -0.05
  • Altın: 172,835 -0.48
  • Dolar: 4,0612 -1.02
  • Euro: 4,9557 -0.88

Kadın ve çocuk teröristler itiraf etti! PKK'nın gerçek yüzü

»
Örgüte zorla sokulduklarını iddia eden 17 yaşındaki iki terörist, kendilerinin ve bir çok kişinin verilen sakinleştirici ile örgütte tutulduklarını söyledi.
Kadın ve çocuk teröristler itiraf etti! PKK'nın gerçek yüzü
Kadın ve çocuk teröristler itiraf etti! PKK'nın gerçek yüzü Kadın ve çocuk teröristler itiraf etti! PKK'nın gerçek yüzü Kadın ve çocuk teröristler itiraf etti! PKK'nın gerçek yüzü

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'nin Afrin bölgesini teröristlerden temizlemek için başlattığı ve başarılı bir şekilde tamamladığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yakalanan kadın ve çocuk teröristler örgütün iç yüzünü anlattı. Terör örgütü PKK/PYD tarafından zorla örgüte götürülen çocuklar, örgüt tarafından infaz edilmekten korkanlara her gün sakinleştirici verildiğini ifade ederken, bir kadın terörist ise örgütün DEAŞ'la birlikte çalıştığına şahit olduğunu itiraf etti.

HERGÜN SAKİNLEŞTİRİCİ İLAÇ VERİYORLAR... 17 yaşlarındaki B.H. ve N.S. zorla götürüldükleri yerde yaşadıkları psikolojik işkence, pişmanlık ve korkularını hala unutamadıklarını söyledi. Kollarında derin jilet izi olan ve yaşadığı korkuları Türk askerlerine teslim olduktan sonra atlattığını ifade eden B.H. "PYD/YPG beni zorla askere aldı. Ayrılmak istedim ancak ölümle tehdit ettiler. Benim gibi birçok kişi ayrılmak istiyordu. Örgütte korku içerisinde olan birçok kişi var. Korkuları bastırmak için sorumlular her gün sakinleştirici ilaçlar veriyorlar. TSK’ya teslim olduktan sonra hiç kötü muamele görmedim” dedi.

IŞİDLİLER PYD ADINA ÇALIŞTI GÖZLERİMLE GÖRDÜM...Ailesinden birilerini örgüte almasınlar diye PYD/YPG’ye katılmak zorunda kaldığını anlatan F.Ş. ise,"PYD/YPG mensupları örgüte katılmam için baskı yaptılar. Maddi kazanç sağlamak ve ailemden başka kimseyi zorunlu olarak örgüte alınmalarını engellemek adına katıldım. Sözde asayiş biriminde görev aldım. Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte çatışma bölgesine götürüldüm. Bölgede 3 şahsı bomba düzeneği yerleştirirken gördüm. Bunlar DEAŞ mensubu olup, PYD/YPG adına çalışan kişilerdi. Bölgede çatışmalar devam ederken TSK’ya teslim oldum” itirafında bulundu.

AFRİN'DE İRANLILAR EĞİTİM VERDİ... Çatışmada yaşadığı korkuyu halen atlatamayan 17 yaşındaki Naime Salih de, "Ailevi sorunlardan dolayı PYD/YPG’ye katılmak zorunda kaldım. Haseke’den kafileler halinde, rejim kontrolündeki bölgelerden geçmek suretiyle Afrin’deki çatışma bölgelerine götürüldük. Kafile içerisinde İranlılar da vardı. Afrin’e vardığımızda İranlı unsurlar tarafından eğitime alındık” diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yürekleri dağladı! 15 günlük nişanlısı şehide...Yürekleri dağladı! 15 günlük nişanlısı şehide...Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Cesur (28), memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Rusya hedefini açıkladı! Merkez Türkiye olacakRusya hedefini açıkladı! Merkez Türkiye olacakEkonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin altın çağını yaşadığını belirterek, "Bunu çok iyi değerlendirmek zorundayız." dedi.
Türkiye'den ABD'nin raporuna FETÖ ve PKK'lı yanıt!Türkiye'den ABD'nin raporuna FETÖ ve PKK'lı yanıt!Adalet Bakanlığı, ABD'nin 2017 İnsan Hakları Raporu'nun Türkiye bölümü hakkında sert bir açıklama yayınladı.
Kadın ve çocuk teröristler itiraf etti! PKK'nın gerçek yüzüKadın ve çocuk teröristler itiraf etti! PKK'nın gerçek yüzüÖrgüte zorla sokulduklarını iddia eden 17 yaşındaki iki terörist, kendilerinin ve bir çok kişinin verilen sakinleştirici ile örgütte tutulduklarını söyledi.
Ak Partili vekilden Gül çıkışı! FETÖ...Ak Partili vekilden Gül çıkışı! FETÖ...AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, muhalefetin ‘ortak adayı’ olarak adı geçen isimler arasında geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığını FETÖ elebaşı Gülen’in istediğini iddia etti.
Gazi Üniversitesi'nde gerginlik! Yaralılar varGazi Üniversitesi'nde gerginlik! Yaralılar varAnkara'da Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eylem yapan bir grup öğrenci ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı.
  • Şehit Uzman Çavuş Özer'i onbinler uğurladı26 Nisan 2018 Perşembe 14:57
  • Denizli'de 4.5 büyüklüğünde deprem!26 Nisan 2018 Perşembe 14:53
  • İstanbul'un giriş çıkışları tutuldu!26 Nisan 2018 Perşembe 14:21
  • Kelkit’te deprem! Kaymakam yaralandı26 Nisan 2018 Perşembe 14:04
  • Rezalet! İlkokul gezisinde ’dansözlü’ eğlence26 Nisan 2018 Perşembe 13:42
  • ODTÜ'de sapkın gruplar harekete geçti...26 Nisan 2018 Perşembe 13:40
  • TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya milletvekilliği için istifa etti26 Nisan 2018 Perşembe 13:38
  • Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir istifa ediyor26 Nisan 2018 Perşembe 13:38
  • Kritik tarih belli oldu26 Nisan 2018 Perşembe 13:36
  • Akşener'den Abdullah Gül çıkışı! Mümkün değil26 Nisan 2018 Perşembe 13:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri