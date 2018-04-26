26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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Rusya hedefini açıkladı! Merkez Türkiye olacak

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Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin altın çağını yaşadığını belirterek, "Bunu çok iyi değerlendirmek zorundayız." dedi.
Rusya hedefini açıkladı! Merkez Türkiye olacak
Rusya hedefini açıkladı! Merkez Türkiye olacak Rusya hedefini açıkladı! Merkez Türkiye olacak Rusya hedefini açıkladı! Merkez Türkiye olacak

 

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen "Antalya  Zirvesi: Yükselen Avrasya'da Türkiye-Rusya İlişkilerinin Geleceği Konferansı"nda,  Türkiye ve Rusya ilişkilerinin, tarihsel, kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal  temel üzerinde yüzyıllara dayandığını söyledi.
 
İki ülke arasındaki ilişkilerin artık iş birliğine dönüştüğünü aktaran  Metin, savunma sanayi, havacılık ve enerji sektörlerinin, iş birliğinde çok  önemli yer tuttuğunu dile getirdi.
 
Türkiye ve Rusya'nın dış ticaretteki hedefinin kısa vadede 100 milyar  dolar olarak belirlendiğini hatırlatan Metin, şu andaki 22,5 milyar dolarlık dış  ticaret hacminin yeterli olmadığını bildirdi.

LOKOMOTİF ÜLKE RUSYA

İki ülke dış ticaret hacminde Türkiye aleyhine bir dengesizlik  olduğunu, ancak dış ticaret profilini teşkil eden sektörlere bakıldığında dış  ticaretin her iki ülke ekonomisine etkisi bakımından dengede gittiğini anlatan  Metin, şöyle konuştu: 

"Bugün hem Rusya'nın Türkiye'deki yatırımları hem de Türkiye'nin  Rusya'daki yatırımları karşılıklı olarak 10'ar milyar doları aştı. Türk  müteahhitlik sektörü dünyada ikinci sırada biliyorsunuz. Dünyada bugüne kadar 350  milyar dolarlık bir hacmi gerçekleştirmiş müteahhitlik sektörümüz var.  Müteahhitlik sektörünün bugünlere ulaşmasında lokomotif ülke Rusya'dır. Türk  müteahhitlik sektörünün, şu anda Rusya'da bin 500 projenin toplam değeri yaklaşık  70 milyar dolardır. Yaşadığımız o talihsiz olaylardan sonra kısa zamanda  toparlandık. 2018'in ilk üç ayına baktığımızda ticaret hacmimizin yüzde 66  arttığını görüyoruz. Ticaret hacminde, bu trendle giderse yıl sonunu 30 milyar  dolarla kapatma hiç de uzak değil. Son dönemde enerji başta olmak üzere turizm,  savunma ve diğer yatırımlarda çok sıkı bir iş birliğimiz var. Bu iş birliğimiz  artarak devam edecek. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler altın çağını  yaşamakta. Bunu çok iyi değerlendirmek zorundayız. Bölgemiz barışı, dünya  barışına hizmet edecek ilişkilerin skalasını daha geniş tutmalıyız. Son dönemde  ABD ve AB tarafından Rusya'ya uygulanan ambargolar karşısında Türkiye'nin duruşu  ve Rusya'nın yanında yer aldığını ifade etmek isterim."
 
HEDEFİMİZ SES ÖTESİ YOLCU UÇAKLARI
 
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Bocharov da Eurasia  Airshow için geldiği Antalya'da Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile uçak  sanayi konusunu değerlendirdiklerini söyledi.
 
Rus mühendisleri tarafından geliştirilen ve şu anda proje aşamasında  bulunan yolcu uçağı konusunda bilgi veren Bocharov, uçaktaki tüm detayların ve  hızın teknolojinin uç noktaları olduğunu, en modern teknolojiyle tasarlandığını  ifade etti.
 
Uçağın seri üretimine 2020 yılında başlamayı planladıklarını aktaran  Bocharov, eşi benzeri olmayan, hafif, dikey olarak kalkabilen, zor  havalimanlarına inebilen, bölgeler arası uçabilen bir uçak tasarlandığını dile  getirdi.
 
Bütün uluslararası şirketlerin söz konusu uçakla ilgili iş birliği  yapmak istediklerini belirten Bocharov, "Bu uçak için geliştirdiğimiz özel  teknolojiler var. Ses ötesi yolcu uçakları bizim en yakın hedeflerimizden birisi.  Şu anda hedefimiz bir gün içinde kıtalar arasında uçuşlar gerçekleştirmektir. İş  dünyası için bu çok önemli. Sabah Moskova'dan kalkın New York'ta bir toplantıya  katılıp geri dönülebilecektir." diye konuştu.

'MERKEZ TÜRKİYE OLABİLİR'
 
Bocharov, Türk şirketlerinin de uçak sanayinde büyük olanaklar  sunduğunu, Ortadoğu pazarının merkezinin Türkiye olabileceğini sözlerine ekledi.

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