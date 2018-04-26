26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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Yunan yargısından skandal karar!

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Yunan yargısından skandal karar!
15 Temmuz'da Yunanistan'a firar eden darbecilerden Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılmasının ardından yeni bir skandal karar daha geldi. Darbeci Özkaynakçı'nın ev hapsinde tutulacağı ortaya çıktı.
Yunan yargısından skandal karar! Yunan yargısından skandal karar! Yunan yargısından skandal karar!

 

Yunanistan, FETÖ’nün darbe girişiminden bir gün sonra Dedeağaç’a kaçan sekiz darbeci askerden Süleyman Özkaynakçı’yı ikinci kez serbest bırakmıştı. Karara göre Özkaynakçı sıkı denetim altında tutulacak ve her gün karakola götürülerek imza atacak.

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz’dan bir gün sonra askeri helikopterle Dedeağaç’a firar eden FETÖ’cü 8 askerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’nın sıkı gözetim altında tekrar serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

'Çok sıkı gözetim' koşulu

Yunan Hükümeti’nin, Özkaynakçı’ya tanınan iltica hakkı kararının ertelenmesi talebini görüşen Danıştay, talebi kabul etmedi. Danıştay, Özkaynakçı’ya iltica hakkının iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin nihai kararı vereceği 4 Mayıs’a kadar darbeci askerin çok sıkı gözetim altında serbest bırakılmasına karar verdi.

Kararda “Tutukluluk ile eşdeğer olmamakla birlikte, devletin, Özkaynakçı’yı sıkı gözetim ve koruma altında tutmak için her türlü tedbiri alacağı” belirtildi. Özkaynakçı’ya seyahat belgesi verilmeyecek.

Devlet darbeci askerin kaldığı evi bilecek. Özkaynakçı her gün karakola götürülerek imza atacak.

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