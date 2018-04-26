26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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AB'den Türkiye'ye skandal Yunanistan çağrısı!

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AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan ziyaretinde Türkiye'ye küstah bir çağrıda bulundu. Juncker, Edirne'de tutuklu bulunan iki Yunan askerin serbest bırakılmasını istedi.
AB'den Türkiye'ye skandal Yunanistan çağrısı!
AB'den Türkiye'ye skandal Yunanistan çağrısı! AB'den Türkiye'ye skandal Yunanistan çağrısı! AB'den Türkiye'ye skandal Yunanistan çağrısı!

 

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Edirne'de tutuklu bulunan iki Yunan askerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. 

Juncker, Atina ziyareti kapsamında Yunan meclisinde milletvekillerine hitab etti. 

Bulgaristan'ın Varna kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye-AB zirvesinde bir araya geldiklerini hatırlatan Juncker, "Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de hukuka aykırı faaliyetlerde bulunmaya devam ediyor. Varna'daki toplantıda Erdoğan'a, komşularıyla iyi ilişkilerine ve uluslararası hukuka saygı duyma gereğini anımsattık" diye konuştu. 

Juncker, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan asker konusuna değinerek, "İki Yunan askeri de unutmayalım. Bana kimse 'Bu iki askerin varlığı Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturuyor' demesin. Mutlaka serbest bırakılmalılar" ifadelerini kullandı.

JUNCKER, ÇİPRAS İLE BULUŞTU

Juncker, meclis konuşmasından önce ise bir araya geldiği YunanistanBaşbakanı Aleksis Çipras ile basın toplantısı düzenledi. 

Yunanistan'ın içinde bulunduğu kurtarma programına yönelik mesaj veren Juncker, "20 Ağustos, Yunanistan'ın üçüncü ve son kurtarma programının nihayete erdiği gün olacak" dedi.

Juncker, kemer sıkma önlemlerine ilişkin devam eden 4'üncü gözden geçirme sürecinin olabildiğince erken tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, "Bir an evvel, borç hafifletme önlemlerine yoğunlaşmalıyız. Tüm Avrupa üye ülkelerini sözlerini tutmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.  

Yunanistan'ın yeniden "normal" bir Avro Bölgesi ülkesi olma yolunda ilerlediğini kaydeden Juncker, "(Kurtarma programı sonrası) İhtiyati kredi olmayacak çünkü Yunanistan'ın programdan en temiz ve en net şekilde çıkışını sağlamak için her şeyi yapmamız gerekli" değerlendirmesinde bulundu. 

ÇİPRAS SAÇMALADI: TÜRKİYE TAHRİK EDİYOR

Çipras da, Ağustos ayında kurtarma paketi programının sona ereceğini belirterek, "İhtiyati bir krediye ihtiyaç olmadan memorandumdan temiz bir çıkışa ulaşmak için iyimser bir şekilde çaba gösteriyoruz" dedi.

Türkiye ile ilişkilere değinen Çipras, "Türkiye'nin tehlikeli tahriklerine karşı, sükunetimizi muhafaza edeceğiz" diye konuştu.

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