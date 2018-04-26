"ömür boyu nafaka" açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ömür boyu nafaka" konusuna ilişkin, "Her iki tarafı da mağdur etmeyen bir çalışma yapılıyor. Para yatırarak çocuk görme kalkacak" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin, "ABD'den 7 defa iade talebinde bulunduk. Bu konuda hiçbir adım atılmadı. Biz bu konuda önemli bir adımın atılmasını bekliyoruz. Hiçbir devlet bir terör örgütü mensubunu koruyamaz, muhafaza edemez. Bunun gereğini yapmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden bir terör örgütü başının iade edilmesi gerekmekte" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ kapsamında 35 bin kişinin tutuklu olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "285 darbe davasından 141'i karara bağlandı. Bu önemli bir rakam. Bu rakam kapsamında da beraat eden de var ağırlaştırılmış müebbet alanda var" dedi.