Muhalefette ittifak trafiği sürüyor. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i 15.30'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.Akşener ile Karamollaoğlu arasındaki görüşme 17 dakika sürdü.
ORTAK ADAY RAFA KALKTI
Ortak aday büyük ölçüde rafa kalktı. Karamollaoğlu, Akşener'in yanından ayrıldıktan hemen sonra partisinin genel merkezine döndü. CHP heyeti, Karamollaoğlu ile görüşmek üzere yola çıktı.
Karamollaoğlu dün Abdullah Gül ile bir araya gelmişti. Akşener ise, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.
26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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Karamollaoğlu ile Akşener görüşmesi sona erdi
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