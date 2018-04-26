26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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ABD: Çekilme yok, işi daha da büyüteceğiz!

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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Amerikan askerlerinin Suriye'den şu aşamada geri çekilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, 'DEAŞ ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi, bölgeden daha fazla destek getirerek genişleteceğiz' dedi.
ABD: Çekilme yok, işi daha da büyüteceğiz!
ABD: Çekilme yok, işi daha da büyüteceğiz! ABD: Çekilme yok, işi daha da büyüteceğiz! ABD: Çekilme yok, işi daha da büyüteceğiz!

 

Bakan Mattis, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde katıldığı oturumda, ABD'nin Suriye politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇEKİLME YOK, SAVAŞI DAHA DA GENİŞLETECEĞİZ"

ABD'nin Suriye'den çekilme konusundaki yaklaşımının ne olduğunun sorulması üzerine Mattis, "Suriye'den şu anda çekilmiyoruz. DEAŞ ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi, bölgeden daha fazla destek getirerek genişleteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

DEAŞ ile mücadeleye destek veren 70'ten fazla koalisyon ortağı ülke olduğunu kaydeden Mattis, DEAŞ'ın bölgeden tamamen temizlenene kadar söz konusu mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ORTA FIRAT VADİSİ'NDE BİZİ GÖRECEKSİNİZ"

Mattis, "Önümüzdeki günlerde Orta Fırat Vadisi'ne doğru güçlendirilmiş (askeri) çabalarımızı göreceksiniz." ifadesini kullanarak, Suriye-Irak sınırının Irak tarafında da operasyonların artırılacağına dikkati çekti.

"FRANSIZ ÖZEL KUVVETLERİ DE BİZE DESTEK VERİYOR"

Mattis ayrıca son 2 haftada Fransız özel kuvvetlerinin Amerikan birliklerine verdiği desteği de dile getirdi.

TRUMP "EN KISA SÜREDE ÇEKİLMEK İSTİYORUZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önceki açıklamalarında DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelede sona geldiklerini ve Amerikan askerlerinin en kısa süre içinde ülkeye geri dönmesini istediklerini ifade etmişti.

PENTAGON, "UZUN SÜRE KALMALIYIZ" YORUMUNU YAPMIŞTI

Pentagon ise Suriye'de DEAŞ ile mücadelenin halen sürdüğü ve İran'a karşı alınması gereken tedbirler olduğu gerekçeleriyle bu ülkede daha uzun süre kalınması gerektiğini savunmuştu.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında da Amerikan askerlerinin Suriye'den ülkelerine dönmesini istediğini ancak İran'ın DEAŞ'ın mağlup edilmesinden boşalan alanda etkin olmasını da istemediğini kaydetmişti.

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