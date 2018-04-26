Beşiktaş 'derbiye çıkmama' kararı aldı!

Beşiktaş Yönetimi , perşembe günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldı.
TFF'nin kararını reddederek Fenerbahçe ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş Kulübü şu yazılı açıklamayı paylaştı; "115 yıldır hep sahada olduk, hep sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 Perşembe günü sahada olmayacağız''
BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMANIN TAMAMI
Futbol ailesinin aklı selim davranması adına büyük fedakarlıklar yapan, her zaman iyiyi ve güzeli öne çıkarmaya çalışan, futbolun evrensel ilkesi ‘Fair Play’ (Adil Oyun) ile hareket eden, her zaman futbolun pozitif yanlarını öne çıkarmaya çalışan, bu konuda tüm dünyadan alkış alan, takdir toplayan ve en önemlisi her şeyin hukuk çerçevesi içinde yönetildiği inancına sahip olan Kulübümüz, dün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilen kararı büyük şaşkınlık, üzüntü ve esefle öğrenmiş bulunmaktadır.
Her zaman emeği, saygıyı ve alın terini ifade eden 115 yıllık tarihimiz ile Beşiktaşlılık duruşu sergileyerek camiamızın ileri gelenleriyle Divan Kurulu İstişare Toplantısıyla görüş alışverişi yaptıktan sonra gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu Toplantısı ile, hukuka aykırı alınan bu karara tepkimizi göstermek adına sahip olduğumuz tek çözümü ortaya koyarak, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanması kararlaştırılan maça çıkmama kararı aldığımızı bildirmek isteriz.
Bu kararımızın Büyük Beşiktaş taraftarının da sesini duyurması adına en vakur duruş olacağına inancımız sonsuzdur.
115 yıldır hep sahada olduk, hep sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 Perşembe günü sahada olmayacağız.
Beşiktaş Ailesi olarak futbolun güzelliklerini yaşamaya ve yaşatmaya devam ederken taraftarımızdan beklentimiz her zamanki gibi sağduyulu ve duyarlı davranarak Beşiktaşımıza hiçbir faydası olmayan bu gerilimin devam etmesine izin vermemesi, takımımızın arka arkaya üçüncü şampiyonluğuna inanması ve takımımızı destekleyip, kenetlenmesidir.
Kamuoyuna saygılarımızla
26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
- "Adayımız Erdoğan'ı çıldırtacak"İşte Beşiktaş'a gelecek cezalar!Galatasaraylı yöneticiden olay sözler!MHP'li vekil İYİ Parti'ye geçtiTSK’da FETÖ operasyonuABD'den Boeing-THY açıklamasıBeşiktaş 'derbiye çıkmama' kararı aldı!ABD: Çekilme yok, işi daha da büyüteceğiz!Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı!Karamollaoğlu ile Akşener görüşmesi sona erdi
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:26 Güneş 06:02 Öğle 13:08 İkindi 16:55 Akşam 20:02 Yatsı 21:31
- 19°C Adana
- 18°C Adıyaman
- 17°C Afyon
- 10°C Ağrı
- 19°C Amasya
- 18°C Ankara
- 22°C Antalya
- 17°C Artvin
- 22°C Aydın
- 19°C Balıkesir
- BIST: 107.015 -0.36
- Altın: 172,059 -0.93
- Dolar: 4,0658 -0.91
- Euro: 4,9307 -1.38
Beşiktaş 'derbiye çıkmama' kararı aldı!
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde tatil edilen ve kaldığı yerden oynanması kararı alınan Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıkladı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte Beşiktaş'a gelecek cezalar!Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen 'kaldığı yerden tekrar oynanması' kararını protesto ederek Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı alan Beşiktaş, bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
Galatasaraylı yöneticiden olay sözler!PFDK'dan ceza alan Galatasaray yöneticisi Burak Elmas, aldığı cezanın ardından Twitter adresinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş 'derbiye çıkmama' kararı aldı!Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde tatil edilen ve kaldığı yerden oynanması kararı alınan Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıkladı.
G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza geldi!PFDK, Galatasaray yöneticisi Burak Elmas'a, sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Kurul Fenerbahçe'ye tribün olayları sebebiyle para ve kısmi e-bilet blokaj cezası verdi.
Beşiktaş divan kurulu "derbiye çıkmayalım" dedi!Beşiktaş divan kurulunda üyeler 57. dakikadan devam edilmesine karar verilen derbiye çıkılmamasını istedi. Yönetim oylama isteyecek.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Eşine gelen SMS'i görünce...
- Üniversiteli Buse'nin acı sonu!
- Otel zinciri sahipleri FETÖ'den tutuklandı!
- PKK'nın işkencecisi hain paketlendi
- Kendini mehdi ilan etmişti! Yine gözaltına alındı
- Yol kavgası cinayetle bitti!
- 2 yaşındaki bebek evden kaçtı! Nerede bulundu?
- 7 yaşında vergi rekortmeni
- ‘Sakatatçı’ Yeşim ve kasap İkram ABD yolcusu
- İran'da düşen jetin sırrı çözülüyor! Tam 51 kez..
- İsmail Küçükkaya'ya 16 ay 20 gün hapis
- Mühimmat taşıyan TIR'da patlama!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.