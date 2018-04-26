26 Nisan 2018 Perşembe11 Şaban 1439
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İşte Beşiktaş'a gelecek cezalar!

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İşte Beşiktaş'a gelecek cezalar!
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen 'kaldığı yerden tekrar oynanması' kararını protesto ederek Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı alan Beşiktaş, bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
İşte Beşiktaş'a gelecek cezalar! İşte Beşiktaş'a gelecek cezalar! İşte Beşiktaş'a gelecek cezalar!

 

Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonunun kaldığı yerden tekrar oynanmasına karar verdiği derbi maçına çıkmayacağını duyurdu. Siyah-Beyazlıları bu kararın ardından bazı yaptırımlar bekliyor.

Beşiktaş'a gelecek cezalar şu şekilde;

- Beşiktaş maça çıkmadığı takdirde Fenerbahçe hükmen galip sayılacak,

- Beşiktaş gelecek sezon Türkiye Kupasına katılamayacak,

- Beşiktaş, Türkiye Kupası’ndan bu sezon elde ettiği gelirleri geri vermek zorunda kalacak.

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