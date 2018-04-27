THY Euroleague play-off üçüncü maçında İspanyol ekibi Saski Baskonia'yı 83-92 yenen Fenerbahçe Doğuş seriyi 3-1 yaparak adını Final-Four'a yazdırdı.
Bu sonuçla Fenerbahçe aynı zamanda üst üste 4 kez Final-Four'a kalan ilk Türk takımı oldu.
Rakip Zalgiris!
Fenerbahçe, Final Four'da Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşacak. Zalgiris, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaştığı seriyi 3-1 üstün tamamladı ve dörtlü finale kalmayı başardı.
27 Nisan 2018 Cuma11 Şaban 1439
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Fenerbahçe 4. kez Final-Four'da!
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