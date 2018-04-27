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Fenerbahçe 4. kez Final-Four'da!

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Fenerbahçe 4. kez Final-Four'da!
THY Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Baskonia'yı 83-92 yenen Fenerbahçe rakibini 3-1'le geçerek üst üste dördüncü kez Final Four'a kaldı.
Fenerbahçe 4. kez Final-Four'da! Fenerbahçe 4. kez Final-Four'da! Fenerbahçe 4. kez Final-Four'da!


THY Euroleague play-off üçüncü maçında İspanyol ekibi Saski Baskonia'yı 83-92 yenen Fenerbahçe Doğuş seriyi 3-1 yaparak adını Final-Four'a yazdırdı.

Bu sonuçla Fenerbahçe aynı zamanda üst üste 4 kez Final-Four'a kalan ilk Türk takımı oldu.

Rakip Zalgiris!

Fenerbahçe, Final Four'da Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşacak. Zalgiris, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaştığı seriyi 3-1 üstün tamamladı ve dörtlü finale kalmayı başardı.
 

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