Pompe'nun ziyaret edeceği ilk 4 ülke!

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo'nun yapacağı ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BRÜKSEL, RİYAD, KUDÜS VE AMMAN

Pompeo'nun 26-30 Nisan tarihlerinde Brüksel, Riyad, Kudüs ve Amman'da olacağını belirten Nauert, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanı, 26-27 Nisan'da Brüksel'e giderek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve NATO ülkeleri dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek. Bu süre içerisinde müttefikler, Temmuz'da yapılacak devlet başkanları ve hükümet toplantılarının gerçekleşeceği NATO konferanslarını görüşecek. Dışişleri Bakanı daha sonra ise Ortadoğu'yu ziyaret edecek. Burada Suudlu, İsrailli ve Ürdün'lü liderlerle görüşerek kritik bölgesel konuları ve ikili ilişkileri ele alacak."

Trump'ın Rex Tillerson'un yerine aday gösterdiği Pompeo, Senato'da bugünkü oylamada 57'ye karşı 42 oyla ABD'nin 70. Dışişleri Bakanı olmuştu.

CIA'DEN GELDİ

Temsilciler Meclisinde üç dönem Cumhuriyetçi Partiden Kansas vekili olarak görev yapan Pompeo, aynı zamanda Kongre'de İstihbarat Komitesi üyeliği yapmıştı. Pompeo, Ocak 2017'de de Trump tarafından CIA'nın başına getirilmişti.