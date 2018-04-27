27 Nisan 2018 Cuma12 Şaban 1439
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Öldüğü iddia edilen Hafter ortaya çıktı

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Öldüğü iddia edilen Hafter ortaya çıktı
Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin (TM) destek verdiği General Halife Hafter sağlığıyla ilgili basında çıkan çelişkili haberlerin ardından bu akşam Mısır'dan Bingazi'ye döndü.
Öldüğü iddia edilen Hafter ortaya çıktı Öldüğü iddia edilen Hafter ortaya çıktı Öldüğü iddia edilen Hafter ortaya çıktı

TM'nin destek verdiği Hafter güçlerinin basın ofisinden yapılan yazılı  açıklamaya göre, başkent Kahire'den Bingazi'ye dönen Hafter'in Benina  Uluslararası Havalimanında aralarında subay ve komutanların yanı sıra aşiret  şeyhlerinin de bulunduğu üst düzey bir heyet tarafından karşılandı.

Hafter, burada yaptığı açıklamada, sağlık durumuna ilişkin iddialara  dair, "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. İddialara cevap vermek zorunda  değilim." dedi.

Darbeci General Hafter yanlısı "Libya el-Hades" kanalı da özel bir  uçakla Benina Havalimanı'na ulaşan Hafter'in görüntülerini yayınladı.

Libya Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün akşam France 24  televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Hafter'in, Fransa'da gerçekleştirdiği  uluslararası toplantılar ve tıbbı muayenelerin ardından Kahire'de Mısırlı  taraflarla ikili görüşmelerde bulunduğunu belirtmişti. Mismari, Hafter'in sağlık  durumunun gayet iyi olduğunu ve perşembe günü Libya'ya döneceğini söylemişti.

Basında daha önce çıkan haberlerde Hafter'in Fransa'da tedavi gördüğü  hastanede öldüğü iddia edilmişti.

Libya'nın Panorama adlı televizyon kanalı 13 Nisan'da yaptığı  yayınında Hafter'in ölümüne dair kaynaksız bir haber geçerken, daha sonra çıkan  bazı haberlerde ise Hafter'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Fransız L'Express gazetesi ise üst düzey Libyalı bir diplomata  dayandırdığı haberinde, Hafter'in sağlık problemleri nedeniyle Ürdün'de bir  hastanede tedavi altına alındığını, ardından 11 Nisan'da Paris'e nakledildiğini  ifade etmişti.

Fransız ve İtalyan basınında yer alan haberlerde ise Hafter'in beyin  damarlarında tıkanıklık tespit edildiği, ayrıca aylar önce kendisine kanser  teşhisi konulduğu ve bu yüzden tedavi amacıyla sık sık Ürdün'e gittiği  kaydedilmişti.

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