Türkiye'yi tehdit eden ABD'ye gereken cevap verildi

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 almaması için tehdit eden ABD'li Bakan Wess Mitchell'e, "Washington'ın uyarılarını önemsemiyoruz" cevabını verdi.

ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alması durumunda sorun çıkartacağı iddiasına Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'den cevap geldi. Rus basınına konuşan Demir, "S-400 anlaşması, Rusya ve Türkiye liderlerinin yaptığı bir anlaşma" diye konuştu.

"TÜRKİYE EGEMEN BİR ÜLKE"

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'nın, 'Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması durumunda ABD'nin F-35 teslimatında sorun çıkartacağı'yönündeki açıklaması hakkında Rus basınına konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "Türkiye egemen bir ülke ve ulusal çıkarlarına en uygun kararları alıyor" ifadelerini kullandı.

"İŞBİRLİĞİMİZ İKİ KULVARDA DA SÜRECEK"

S-400 anlaşmasının Rusya ve Türkiye gibi iki ciddi ülkenin liderlerinin yaptığı bir anlaşma olduğunu dile getiren Demir, "S-400'ler ve F-35'ler iki farklı şey. ABD'li F-35'ler konusunda işbirliği yapıyoruz ve işbirliğimize her iki kulvarda da sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan 2 S-400 bataryası alacağını ve sistemin Türk askeri personeli tarafından işletileceğini de ifade eden Müsteşar Demir, "S-400 anlaşmasının plan dahilinde uygulanıyor. İlk parti Temmuz 2019'da teslim edilecek" şeklinde konuştu.