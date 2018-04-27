Suikast ve sabotajlar dönemi resmen başladı

Mike Pompeo'nun ABD Senatosundan onay alarak Dışişleri Bakanlığı görevine resmen başlaması üzerine ayrıldığı Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne vekaleten Gina Haspel getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA Direktörlüğüne aday gösterilen Haspel, yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki CIA Direktörü Pompeo'yu bakanlık görevine başlamasından dolayı tebrik etti. Haspel, Trump'ın kabinesiyle çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Kritik bir dönemde CIA'in başına geldiğini vurgulayan Haspel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir geçiş sürecinden geçerken CIA çalışanlarına hayati görevimize odaklanmalarını ve her zaman yaptığımız gibi Amerikan halkını, dünyadaki müttefiklerimizi güvenli ve güçlü kılmak üzere politika yapıcılarının ihtiyacı olan istihbaratı sağlamak için var güçleriyle çalışmalarını söyledim. Amerikan halkı ve müttefiklerimiz ancak CIA'in uyanıklığına, mükemmelliğine ve kararlılığına güvenebilirler."



ONAY SÜRECİ ZORLU OLACAK

CIA'de 33 senelik deneyimine rağmen 2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarından sonra teşkilatın yurt dışı hapishanelerinde yapılan işkencelere adı karışan Haspel'in, senatodan onaylanma sürecinin oldukça zor geçeceği belirtiliyor. Haspel'in Trump tarafından CIA Direktörlüğüne aday gösterilmesi, teşkilatın ilk yurt dışı hapishanesini kurduğu Tayland'da birçok şüpheliye işkence edilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Washington'da tartışma konusu olmuştu. Kaliforniya eyaleti Senatörü Demokrat Dianne Feinstein, Oregon eyaleti Senatörleri Demokrat Ron Wyden ve Martin Heinrich, CIA'in Haspel konusunda daha fazla bilgiyi kamu ile paylaşmasını talep etmişti.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, teşkilatın dün adaylık sürecinde incelemesi için Gina Haspel ile ilgili bazı gizli bilgileri senatörlerle paylaşmayı kabul ettiği ileri sürüldü. Donald Trump, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldığını ve yerine Mike Pompeo'yu atadığını Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu. Aynı paylaşımında Trump, Pompeo'dan boşalacak CIA Direktörlüğü görevine Haspel'i aday gösterdiğini ifade etmişti.

SUİKAST VE SABOTAJLAR DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI

Trump’ın son değişiklikleriyle ABD’de kim ne derse desin, sonunda Pentagon ve CIA’nın dediği olur gerçekliği ete kemiğe büründü.

Yani, devletin tepesindeki tüm koltuklar generaller ve CIA elemanlarına teslim. Hem de en şahinlerine. Dolayısıyla da bu tablodan çıkarılan ilk sonuç, bundan sonra dünyanın işinin çok daha zor olacağı yönünde. Türkiye-ABD ilişkileri açısından bakıldığında ise daha kötüsü olmaz ama daha iyiye de gider mi gibi soru işaretleriyle dolu flu bir görüntü var. Dahası, bugün Ortadoğu’da dün de dünyanın dört bir köşesindeki tüm karışıklıklarda, kirli tezgâhlarda doğrudan parmağı olan CIA’nın başına getirilen Gina Haspel’in bu işlerin erbabı olması da endişeleri hepten artıran bir durum.

Çünkü yeni manipülasyonlar, tetiklemeler söz konusu olabilir. Haspel'in bı görev için adı ilk geçtiği günlerde Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı emekli Korg. İsmail Hakkı Pekin’in Milliyet'ten Tunca Bengi'ye şu yorumu yapmıştı.

“CIA Başkanlığı’na getirilen Gina Haspel örtülü harekât dairesinin başkan yardımcısıydı. Bunun anlamı şu biz dahil bir çok ülkede ABD’nin örtülü faaliyetleri olacaktır, oluyordu ama çok daha fazla olacaktır...”

NELER OLABİLİR MESELA?

Devlet adamlarına suikastlar olabilir. Bazı yerlerde başkaldırmalar, karışıklıklar çıkartabilir. Hem IŞİD’i hem PYD’yi yeni baştan dizayn edip bunları farklı kullanabilir. Sadece bize karşı değil, diğer ülkelere de. Darbeler olabilir, mesela Körfez ülkelerinde, Ürdün’de, Pakistan’da. Yani belli gruplar kullanılmak suretiyle o bölgelerde kargaşa çıkarılması, merkezi hükümetlerin zayıflatılması, siber saldırılar gibi her türlü örtülü operasyon yapılabilir.

TÜRKİYE AÇISINDAN NE GİBİ TEHDİTLER VAR



“Belli terör örgütlerini çıkartırlar, Türkiye’nin başına musallat ederler. Ekonomik kaynaklı operasyon yaparlar. Ya da sosyal düzeni bozucu provokasyonlar, sabotajlar yapabilirler. Onun için içeride bu adamları temizleyecek istihbarata ihtiyacımız var. Bu konuda kimlerle istihbarat iş birliği yapabiliriz, onlara da bakmamız lazım. Türkiye’nin hata yapma şansı yok...”