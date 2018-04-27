Putin'in 'kıyamet' silahı Batı'yı korkuttu!

ABD ile Rusya arasında Soğuk Savaş dönemini aratmayan gerginlikler yaşanırken Moskova yönetiminin geliştirdiği yeni bir silah Batı basınında endişeli şekilde ele alındı. ABD merkezli Business Insider sitesinden İngiliz Daily Mail gazetesine kadar birçok Batılı haberkaynağı Rusya'nın yeni teçhizatını "kıyamet silahı" şeklinde duyurdu.



TÜM SAHİLLERİ YOK EDEBİLİR



İnsansız denizaltının nükleer savaş başlığı kapasiteli olduğu kaydedilen haberlerde "Üstelik ABD'nin tüm sahil şeritlerini yok edebilecek güçte" ifadesi kullanıldı. Haberlere göre söz konusu denizaltı 100 metre yüksekliğindeki radyoaktif dalgaların silip süpüreceği sahile yağacak radyoaktif yağmur, buraları bir asır yaşanmaz kılabilir. Asıl adı 'Status-6' olan ve 20-50 megaton arası güçte nükleer başlıklar taşıması öngörülen insansız sualtı aracıyla ilgili haber analizde, Amerikan sahiline yakın mesafede patlatılması halinde, radyasyon yüklü dev tsunami dalgalarının sahil şeridindeki tüm kentleri yok edeceği iddia edildi. Silahın oluşturacağı tsunaminin Japonya'da Mart 2011'de meydana gelen ve 16 bin kişinin yaşamını yitirdiği depremde oluşan tsunamiyle karşılaştırabilecek güçte olabileceği kaydedildi. Diğer korkunç senaryo taşıdığı torpidoların suyun altında patlaması halinde tonlarca radyasyonlu suyun havaya yükselmesi olarak gösterildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart'taki konuşmasında yeni Rus silahlarına geniş yer ayırmıştı.

KREMLİN'İN ÖLÜMCÜL SİLAHLARI



Avangard

Hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sistemi: Putin bu silah hakkında, "Bu sistemi mevcut silah sistemlerinden ayıran şey atmosferde, kıtalararası menzilde Mach 20'nin üzerindeki hipersonik hızlarda uçabilmesi. Bir meteor gibi, ateş topu gibi gidiyor ve yüzey sıcaklığı 1600-2000 dereceyi bulabiliyor" demişti.



Sarmat

Putin, ağır kıtalararası füze sistemine dair "Yeni sistemin herhangi bir menzil kısıtlaması yok. Güney Kutbu'ndaki, Kuzey Kutbu'ndaki hedefleri de vurabilir. Özellikleri sayesinde hiçbir füze savunma sistemi, hatta

gelecekte geliştirilecek olanlar da engel olamaz" demişti.

Kinzhal

Havadan atılan hipersonik füze sistemi olan bu silah halihazırda Rusya'daki üslere konuşlandırıldı. Putin bu füzeler hakkında, "Sesten 10 kat daha hızlı gidiyor. Uçuşu sırasında manevralar. 2 bin kilometreye kadarki hedeflere nükleer ve konvansiyonel başlıklar taşıyabiliyor" demişti.



Sualtı insansız aracı

Putin, bu silahın mevcut olanlardan 10 kat daha hızlı olduğunu ve çok daha derinde hareket edebildiğini duyurmuştu. Aynı zamanda nükleer başlık bulunan ve kıtalararası fırlatılabilen füzeler taşıyor.